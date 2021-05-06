Trafik sigortasında belirsizlik ortadan kalkacak

Selçuk ALTUN

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'na sevk edilen kanun taslağı ile trafik sigortasıyla ile ilgili yaşanan belirsizliğin kısa süre içinde ortadan kalkması bekleniyor.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatların 'genel şartlar'a göre belirlenmesini düzenleyen hükümlerini Ekim 2020 tarihinde iptal etmişti.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 90 ve 92'nci maddelerine verilen iptal kararı sonrasında Danıştay 8'nci dairesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bu karar sonrasında özellikle destekten yoksun kalma ve sürekli sakatlık tazminatı hesaplamalarında 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe giren 'genel şartlarda' elde edilen ve tazminatın mahkeme veya tahkim yoluna gidilmeksizin hesaplanarak ödenmesini hızlandıran sürecin büyük bir bölümünün yürütmesi durdurularak yeni bir belirsizlik ortaya çıktı.

Sektörün en büyük branşı olarak Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nın (Trafik sigortası) dayanağını 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu oluşturuyor. İlgili mevzuat çerçevesinde bu branşta ruhsat sahibi olan tüm sigorta şirketlerinin yapmakla yükümlü olduğu, dolayısıyla 24 milyon araç sahibi yanında trafik kazası mağdurlarını yakından ilgilendiren önemli bir sigorta ürünü. Bu denli önemli olmasına karşın alınan yasal kararlar sektörde tam bir kaos ortamı yaratmış durumda.

SEDDK: Kanun taslağı TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda

Konuyla ilgili DÜNYA'ya açıklama yapan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yetkilileri, "6 aydır tüm paydaşlarla ve konuya taraf olan birçok bakanlık ve kurumla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu konudaki kanun taslağı şu an TBMM Plan Bütçe Komisyonu'na sevkedildi. Buradan geçtikten sonra TBMM Genel Kurulu'nun açılmasının hemen ardından Meclis gündeminde görüşülerek kanunlaşmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

SEDDK yetkilileri, kurum olarak Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ile birlikte hiçbir sigortalının ve hak sahibinin mağduriyetine sebebiyet vermeden, bilimsel yöntemlere göre hesaplanan tazminatın, doğru kişiye en hızlı sürede ödenmesi gayesiyle, zorunlu trafik sigortası tazminat hesaplamalarında yeknesaklığın sağlanabilmesine yönelik yoğun bir şekilde çalıştıklarının altını çizdi.