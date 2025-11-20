Trafik sigortasında ek indirim kararı! Yeni yılda başlıyor
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), engelli bireylerin zorunlu trafik sigortası primlerinde mevcut indirimlere ek olarak yüzde 20’ye kadar ilave indirim kararı aldı. Uygulama, 1 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.
SEDDK tarafından yayımlanan 'Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile sigorta şirketlerine, Ulusal Engelli Veri Sistemine (UEVS) kayıtlı kişiler adına düzenlenecek poliçelerde ek indirim yetkisi verildi.
UEVS'ye kayıtlı kişiler adına düzenlenebiliyor
Yeni uygulamadan yararlanmak için sigorta poliçesinin, Engelli Kimlik Kartı sahibi ve Ulusal Engelli Veri Sistemine (UEVS) kayıtlı kişiler adına düzenlenmesi gerekiyor. Sigorta şirketleri poliçe hazırlarken sistem üzerinden sorgulama yaparak indirim hakkını doğrulayacak.
Sektör temsilcileri, söz konusu düzenlemenin sosyal devlet anlayışının güçlü bir yansıması olduğuna dikkat çekerek sigortacılık sektöründe 'pozitif ayrımcılık' dönemini başlattığını belirtti.
Türkiye'de yaklaşık 9 milyon birey engelli, sıfır ÖTV muafiyetli araç satışı ise yılda 100 bini aşıyor. SEDDK'nın yüzde 20’lik tavan indirim kararı ise engellilerin ekonomik yükünü azaltmayı planlıyor.