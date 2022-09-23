Trafikteki araç sayısı 108 bin 537 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,5 artarak 111 bin 759'a çıktı. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 7,5 düşerek 3 bin 222 oldu. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı ağustosta 108 bin 537 artış kaydetti.

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,1'ini otomobil, yüzde 36,8'ini motosiklet, yüzde 11,1'ini kamyonet, yüzde 4,7'sini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustosta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aylık bazda minibüste yüzde 79,8, özel amaçlı taşıtta yüzde 47,3, otobüste yüzde 31,8, motosiklette yüzde 21,5, kamyonda yüzde 18,1, traktörde yüzde 14,6 artarken kamyonette yüzde 17,5 ve otomobilde yüzde 11,7 düştü.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların geçen ay yıllık değişimlerine bakıldığında kamyonda yüzde 71,2, otobüste yüzde 40,3, motosiklette yüzde 40,2, traktörde yüzde 34,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 22,5, otomobilde yüzde 4,3 artarken minibüste yüzde 30,6 ve kamyonette yüzde 6,1 azalış görüldü.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı yıllık yüzde 4,4 arttı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı ağustos sonu itibarıyla 26 milyon 29 bin 230 oldu. Geçen yıl aynı ayda trafikteki araç sayısı 24 milyon 933 bin 974 idi. Böylece trafiğe kayıtlı araç sayısı, yıllık bazda yüzde 4,4 arttı.

Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,2'sini kamyonet, yüzde 15,3'ünü motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devri yapılan araçlar

Ağustosta 748 bin 879 taşıtın devri yapıldı. Bu taşıtların yüzde 63,8'ini otomobil, yüzde 16,7'sini kamyonet, yüzde 10,4'ünü motosiklet, yüzde 3,9'unu traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Geçen ay 48 bin 181 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu otomobillerin yüzde 20,7'si Fiat, yüzde 12,5'i Renault, yüzde 9,5'i Volkswagen, yüzde 7,7'si Dacia, yüzde 6,9'u Hyundai, yüzde 5,6'sı Toyota, yüzde 5,2'si Opel, yüzde 3,6'sı Peugeot, yüzde 3,4'ü Citroen, yüzde 3,4'ü Mercedes-Benz, yüzde 3,3'ü Kia, yüzde 2,8'i Honda, yüzde 2,6'sı BMW, yüzde 2,3'ü Ford, yüzde 2,2'si Skoda, yüzde 1,7'si Volvo, yüzde 1,6'sı Audi, yüzde 0,7'si Seat, yüzde 0,6'sı Nissan, yüzde 0,6'sı Suzuki ve yüzde 3'ü diğer markalardan oluştu.

Kaydı yapılan otomobillerin yüzde 70,2'si benzinli

Ocak-ağustos döneminde 804 bin 933 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 1,9 azaldı. Trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 10,6 gerileyerek 24 bin 479 oldu. Böylece bu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısı 780 bin 514 arttı.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan 370 bin 682 otomobilin yüzde 70,2'si benzinli, yüzde 17,5'i dizel, yüzde 10,1'i elektrikli veya hibrit, yüzde 2,2'si LPG yakıtlılardan oluştu.

Trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 14 milyonu geçti

Ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 74 bin 317 otomobilin ise yüzde 37,1'inin dizel, yüzde 35,3'ünün LPG, yüzde 26,4'ünün benzin yakıtlı, yüzde 0,9'unun ise elektrikli veya hibrit yakıt türüne sahip olduğu kayıtlara geçti.

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 33,4'ü 1300 ve altı, yüzde 26,9'u 1401-1500, yüzde 23,4'ü 1301-1400, yüzde 8,9'u 1501-1600, yüzde 5,7'si 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olarak kayıtlara girdi.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,9'unun beyaz, yüzde 27,8'inin gri, yüzde 11,3'ünün mavi, yüzde 7,4'ünün kırmızı, yüzde 7,3'ünün siyah, yüzde 2,8'inin turuncu, yüzde 1,2'sinin yeşil, yüzde 0,6'sının kahverengi ve yüzde 0,6'sının sarı renk olduğu belirlendi.