Trafikteki araçların ortalama yaşı belli oldu

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2024 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13.5 artarak 2 milyon 598 bin 816 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15.6 artarak 36 bin 657 adet oldu. Böylece Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 562 bin 159 adet artış gerçekleşti ve trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı da Aralık 2024 sonu itibarıyla 31 milyon 301 bin 389 oldu.

Trafikteki araçların ortalama yaşı 14.3

Türkiye'de 2024 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 31 milyon adetten fazla motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 14.3 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 14.2, minibüslerde 16, otobüslerde 16.2, kamyonetlerde 13.9, kamyonlarda 18.1, motosikletlerde 10.2, özel amaçlı taşıtlarda 15.3 ve traktörlerde 24.5 şeklinde kayıtlara geçti.

Habertürk'ün haberine göre, 2023'te ise trafiğe kayıtlı araçların ortalama yaşı TÜİK tarafından 14.5 olarak ölçüldü. Trafikteki araçlar son 1 yıl içinde gençleşmiş görünürken durumun sadece motosikletler için geçerli olduğu dikkat çekti.

Yaş ortalamasında motosiklet etkisi

TÜİK verilerine göre, 2023 yılında otomobillerin ortalama yaşı 14.1, minibüslerin 15.8, otobüslerin 15.8 kamyonetlerin 13.6, kamyonların 17.9 motosikletlerin 11.6, özel amaçlı taşıtların 14.8 ve traktörlerin 24.4 şeklinde kayıtlara geçmişti.

Bu verileri 2024 rakamları ile karşılaştırıldığında son 1 yıl içinde sadece motosiklet grubunda bir 'gençleşme' yaşandığı görülüyor. 2024'te gerçekleşen 1.2 milyonluk motosiklet satışının yaş ortalamasını az da olsa düşürdüğü tahmin ediliyor.

Yolcu ve yük taşıyan taşıtlar daha yaşlı

Öte yandan trafikte sayıları yüzde 25'i bulan, 21 yaş ve üstü araçların yolcu ve yük taşımacılığında kullanıldığı belirtiliyor. TÜİK verilerine göre, yollardaki kamyonların yüzde 35'i, 21 yaşından da büyük. 0-5 yaş aralığındaki kamyonlar ise toplam kamyon sayısının yüzde 20'sini bile oluşturmuyor.

Minibüs ve otobüs grubunda da tablo benzer şekilde. Yollardaki minibüslerin yüzde 13'ü 0-5 yaş aralığında iken, yüzde 26'sı ise 21 yaşından büyük olarak kayıtlara geçti.

Otobüslerin ise yüzde 15'i 0-5 yaş aralığında, yüzde 27'si ise 21 yaşından büyük durumda.