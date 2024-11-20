Trafikteki taşıt sayısı 31 milyon yaklaştı! Motosikletlerdeki artış dikkat çekti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayındaki kara taşıtları istatisiğini açıkladı. Ekim ayında 209 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, taşıt sayısı önceki aya göre yüzde 1,4 azaldı.

Ekim ayında motosikletlerin kaydının fazlalığı dikkat çekti. Kaydedilen taşıtların yüzde 50,9'unu motosiklet, yüzde 35,6'sını otomobil ve yüzde 8,2'sini kamyonet oluşturdu. Diğer araçlar yüzde 5'in altında kaldı.

Ortalamanın üzerinde artış

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 arttı. Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 31, minibüste yüzde 20,9, otobüste yüzde 19,6, kamyonette yüzde 10,0 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 18,3, kamyonda yüzde 16,9, traktörde yüzde 15,5 ve otomobilde yüzde 1,1 azaldı.

Trafiktekilerin yarısı otomobil

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 30 milyon 883 bin 668 oldu. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 19,8'ini motosiklet, yüzde 15,1'ini kamyonet, yüzde 7,3'ünü traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

10 ayda 2.1 milyon yeni kayıt

Ocak-Ekim döneminde 2 milyon 170 bin 857 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,7 artarak 2 milyon 170 bin 857 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 6,9 artarak 26 bin 806 adet oldu. Böylece Ocak-Ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 144 bin 51 adet artış gerçekleşti.

Benzin tercih edildi

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 821 bin 231 adet otomobilin yüzde 62,6'sı benzin, yüzde 15,2'si hibrit, yüzde 12,1'i dizel, yüzde 9’u elektrikli ve yüzde 1,1'i LPG yakıtlı. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 38 bin 61 adet otomobilin ise yüzde 34,4'ü dizel, yüzde 32,2'si LPG, yüzde 30,1'i benzin, yüzde 2,2'si hibrit ve yüzde 1,0'ı elektrikli. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2.