Trafikteki taşıt sayısı ilk dokuz ayda 882 bin arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 25 milyon 22 bin 960 oldu.

Bu araçların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,8'ini motosiklet, yüzde 8'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylülde trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 92 bin 996 olarak belirlendi. Bu taşıtlar arasında otomobil yüzde 47,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 29 ile motosiklet, yüzde 12,3 ile kamyonet, yüzde 7,2 ile traktör, yüzde 2,3 ile kamyon, yüzde 0,9 ile minibüs, yüzde 0,4 ile otobüs ve yüzde 0,1 ile özel amaçlı taşıtlar izledi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3 azaldı. Söz konusu ayda kayıt sayıları traktörde yüzde 70,7, minibüste yüzde 53,8, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 20,2 ve otobüste yüzde 18,2 artarken kamyonette yüzde 13,5, motosiklette yüzde 8,3, kamyonda yüzde 4,4 ve otomobilde yüzde 3,7 geriledi.

Eylülde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 azaldı. Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde yüzde 23,3, minibüste yüzde 16,8 ve motosiklette yüzde 12,9 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 83,7, kamyonette yüzde 33,8, kamyonda yüzde 20, otomobilde yüzde 18,7 ve otobüste yüzde 13,2 düşüş kaydetti.

Söz konusu ayda 863 bin 167 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan araçların yüzde 69,1'ini otomobil, yüzde 15,8'ini kamyonet, yüzde 6,6'sını motosiklet, yüzde 3,3'ünü traktör, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Geçen ay 44 bin 488 otomobilin trafiğe kaydı gerçekleştirildi.

Kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 24 arttı

Ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 24 artarak 913 bin 169, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 13,5 azalarak 31 bin 133 adet oldu. Böylece ocak-eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 882 bin 36 artış gerçekleşti.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 497 bin 104 otomobilin yüzde 61,4'ünün benzin, yüzde 24,3'ünün dizel, yüzde 8,7'sinin elektrikli veya hibrit, yüzde 5,6'sının LPG yakıtlı olduğu görüldü.

Eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 591 bin 103 otomobilin ise yüzde 37,8'inin dizel, yüzde 36,1'inin LPG, yüzde 25,3'ünün benzin yakıtlı, yüzde 0,6'sının elektrikli veya hibrit olduğu tespit edildi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 oldu.

Yılın 9 ayında trafiğe kaydı yapılan 497 bin 104 otomobilin yüzde 29,8'inin 1401-1500, yüzde 26,1'inin 1300 ve altı, yüzde 21,9'unun 1301-1400, yüzde 14,9'unun 1501-1600, yüzde 6,1'inin 1601-2000, yüzde 0,7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu belirlendi. Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,8'inin rengi beyaz oldu.