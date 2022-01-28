Traktör üretiminde ve ihracatında rekor

Ali Ekber YILDIRIM

Türkiye, 2021 yılında 72 bin 655 traktör üretimi ile rekor kırdı. Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), 2021 yılı traktör verilerini yayınladı. Bu verilere göre, 2020 yılında 50 bin 417 adet olan traktör üretimi 2021 yılında yüzde 44.1 oranında artışla 72 bin 655 adete yükseldi.

Son yıllardaki en düşük üretim ise 29 bin 539 adet ile 2019 yılında gerçekleşmişti. Son 5 yıllık verilere bakıldığında üretimin en fazla yapıldığı yıl 2021 yılı oldu.

İhracatta da rekor kırıldı

Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği’nin açıkladığı verilere göre 2021 yılında sadece üretimde değil ihracatta da rekor yılı oldu. Türkiye, 2021 yılında 18 bin 430 adet traktör ihracatı gerçekleştirdi. 2020 yılında ihracat 14 bin 654 adet olurken üretimin en düşük olduğu 2019’da 16 bin 968 traktör ihraç edildi. 2018 yılında 15 bin 902 adet ve 2017 yılında da 13 bin 820 adet traktör ihracatı gerçekleştirildi.