Trakya'nın ilk ve tek endüstriyel fuarı kapılarını açıyor
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile Trakya Kalkınma Ajansı’nın iş birliğinde bu yıl 3’ncüsü düzenlenecek olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, 25 Eylül’de kapılarını açıyor.
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