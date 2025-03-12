Transatlantik'te ticaret krizi büyüyor! AB'deki Amerikan Ticaret Odası'ndan kritik uyarı!

ABD ve Avrupa Birliği arasındaki ticaret gerilimi, karşılıklı gümrük tarifeleriyle yeni bir boyut kazanırken, işletmeler bu gelişmelerden olumsuz etkileniyor. AB'deki Amerikan Ticaret Odası Başkanı Malte Lohan, ABD’nin çelik tarifeleri ve AB’nin misilleme kararının transatlantik ticarete büyük zarar vereceğini belirtti.

Lohan, “İki taraf gerilimi düşürmeli ve acilen müzakere edilmiş bir sonuç bulmalıdır. Ticaret savaşının tırmanması, Atlantik’in her iki yakasındaki istihdam, refah ve güvenliğe zarar verecektir” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2024’te yeniden başkanlık koltuğuna oturduktan sonra çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük tarifelerini sıkılaştırmıştı. Yeni düzenlemeler, Trump’ın ilk başkanlık dönemindekinden daha geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor. Lohan, bu durumun etkilerinin daha sert olacağını ve daha fazla sektörü etkileyeceğini ifade etti.

AB’den 26 milyar Euro'luk misilleme

ABD’nin yeni çelik tarifelerine yanıt olarak Avrupa Komisyonu, 26 milyar avroluk AB ihracatına yönelik karşı tedbirler uygulama kararı aldı. Bu karar, ticari ilişkilerde daha büyük bir çatışma riskini gündeme getirirken, iş dünyasının geleceğini de belirsizliğe sürüklüyor.

Lohan, transatlantik ticari bağların korunması gerektiğini ve her iki tarafın da müzakere masasına oturarak gerilimi azaltması gerektiğini vurguladı. Ticaret uzmanları, sürecin uzaması halinde özellikle otomotiv, imalat ve teknoloji sektörlerinde büyük ekonomik kayıpların yaşanabileceğine dikkat çekiyor.