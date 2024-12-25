"Transit geçiş çalışmalarına hız verilmeli"

Nagihan KALSIN

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğu’nun ev sahipliğinde “Türkiye Yüzyılı’nda Ulaştırma Koridorları ve Transit Taşımacılık Toplantısı”na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldı.

Hisarcıklıoğlu, transit geçişlerinde yaşanan sorunları dile getirerek, Macaristan ve Çekya başta olmak üzere, transit geçişte sorun yaşadığımız ülkelerle ilgili gerekli çalışmaların, vakit geçmeksizin başlatılmasını önemli gördüklerini belirtti.

Yeni pazarlara açılımın ticaret ve taşımacılık açısından elzem olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Taşımacılığın daha yaygın hale getirilmesi ve ülkemiz nakliye sektörüne yeni pazarlar açılabilmesi adına gerek Irak gerekse Mısır çok önemli ülkelerdir. Ticaret Bakanlığımızın yoğun çalışmaları ve desteği sonrasında Irak, TIR sistemine taraf olmuştur.

Irak’ın TIR Sistemine hızlı entegrasyonu, güvenli ve sürdürülebilir ticaret açısından önem arz etmektedir” dedi. Mısır’a ayrı bir parantez açmak gerektiğini de söyleyen Hisacıklıoğlu, “Mısır ile ticaret hacmimiz potansiyelin çok altında kalıyor. Burayı, Kuzey Afrika ülkelerinin giriş noktası da olarak görmeli ve planlamamızı buna göre yapmalıyız.

Bu kapsamda, ülkemiz ile Mısır arasında karayolu anlaşmasının bir an önce imzalanması çok önemlidir” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, Irak’ın bir transit ülkesi haline getirilerek, Körfez ülkelerine yönelik ticaretimizin, bu ülke üzerinden gerçekleştirilmesi yönünde temaslarda bulunulmasının son derece önemine işaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise “Yeni ortamda önümüze farklı bir perspektif koymamız gerektiğini düşünüyorum.

Suriye sahip olduğu coğrafi konumla ülkemizin taşımacılığı ve lojistiği içinde yeni perspektifler sunmuş olacak. Koridorlara alternatif değil onları tamamlayıcı destekleyici bir coğrafya olarak lojistiğimiz açısından önümüzdeki dönem bize yeni fırsatlar çıkaracak” dedi.

“Suriye’de çalışmalar ete kemiğe bürünüyor”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ulaştırma ve haberleşme alanındaki ilişkilerimizle Suriye’nin normalleşmesi daha hızlı temin edilecektir. Suriye’ye neler yapabileceğimizi düşünüyorduk, şimdi bunu biraz daha ete kemiğe büründürme çalışmalarımız olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

AB ile kara yolu taşımacılığında önemli bir süreçte olduklarına işaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat da AB ile her görüşmede transit kota serbestisi ve kotaların kaldırılması taleplerini ilettiklerini, görüşme ve müzakere trafiğini ısrarla devam ettirdiklerini söyledi.