Transit geçiş ülkesinden 3.6 milyar kişiye erişim

Hüseyin GÖKÇE

ABD’nin çekilme kararının ardından Taliban yönetimine geçen Afganistan’ın kalkınma ve yeniden yapılandırılma aşamasına geçtiğinde, kuzey komşusu Tacikistan üzerinden Türk iş insanlarının önemli projeler gerçekleştirilebileceği kaydediliyor.

DEİK Türkiye Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçioğlu, bölgenin kalkınma sürecinde Türk özel sektörünün know-how transferi yanı sıra Tacikistan üzerinden Afganistan’a yatırım gerçekleştirme fırsatını kullanarak bölgenin kalkınmasında öncülük edebileceğini kaydetti.

Yolların modernizasyonu

Ankara Temsilcimiz Maruf Buzcugil’i ziyaret eden Cihangir Fikri Saatçioğlu, 9.5 milyon nüfuslu Tacikistan’ın 2025 yılında 400 milyon dolarlık rehabilitasyon yatırım planlamasını devreye aldığını söyledi. Projelerin özellikle uluslararası yolların modernizasyonunu içerdiğini dile getiren Saatçioğlu, bunlar içinde de demiryolu ve köprülerin ön plana çıktığını aktardı.

Tacikistan’ın iç ticareti geliştirme yanı sıra Çin ve Orta Asya ile ticaret imkanlarını artırmak için karayolu projeleri de geliştirdiği bilgisini veren Cihangir Saatçioğlu, denize erişimi olmayan ülkenin kara ve demiryolu altyapısını güçlendirme projelerinde Türk müteahhitlik sektörüne ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Tacikistan Asya ülkelerine en kısa ve güvenilir şekilde erişim imkanı sağladığını dile getiren Saatçioğlu, “Tacikistan, gelişmiş enerji arzı, gelişmiş karayolu ile Çin pazarına erişim imkanı sebebi ile çok önem arz eden ülke konumuna gelmiştir” dedi.

Lojistik öneme sahip

Demiryolu ile Orta Asya ve Avrasya’yı birbirine bağlayan Tacikistan’ın karayoluyla yük taşımacılığında da Türkiye’ye stratejik bağlı olduğunu ifade eden Saatçioğlu, şu bilgileri verdi:

“Çin, Orta Asya, Orta Doğu, Türkiye ile mal ve hizmet geçişinde transit ülke olan Tacikistan 3.6 milyarlık nüfusa erişim imkanı kılmaktadır. Bununla birlikte CAREC 6 koridoru (Central Asia Regional Cooperation) Asia Development Bank’ın finanse ettiği bu projede Tacikistan 6 koridorun ilk 4’ünde ana hattın merkezinde olması sebebi ile lojistik olarak merkezi bir öneme sahip olmakla birlikte bölgenin 10 yıllık gelecek döneminde ki gelişmesinde aktif rol alabilecek yapıdadır(Avrupa- Doğu Asya, Akdeniz-Doğu Asya ,Rusya-Orta Doğu-Güney Asya ve Rusya -Doğu Asya koridor hatların merkezi Tacikistan üzerinden geçmektedir.”

Afganistan için de önemli

Afganistan’ın kalkınma sürecinde Türk özel sektörünün Tacikistan üzerinden know-how transferi ve yatırımlarını gerçekleştirme fırsatı yakalayabileceğini söyleyen Saatçioğlu, böylece bölgenin kalkınmasına da öncülük edilebileceğini belirtti. Saatçioğlu, OSB ve teknopark benzeri bir yapının Türk özel sektörü aracılığıyla kurulmasının IT sektörü, bulut teknolojileri, Türk makine sanayi, finans, savunma sanayi alanlarıyla birlikte özellikle Afganistan’ın önümüzdeki üç yıllık dönemde ekonomik kalkınmasına öncülük edecek mekanizma oluşturacağını söyledi. dedi.

5 serbest bölge Türk yatırımcı için fırsat olabilir

DEİK ve Tacikistan Ankara Büyükelçiliği işbirliği ile Tacikistan’daki 5 serbest ekonomi bölgesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Etkinlikte Dangara, Kulob, İşkaşim, Pandj ve Sughd serbest ekonomi bölgelerinin yetkilileri, söz konusu bölgelerin sağladığı fırsatları paylaştı. Etkinlikte konuşan Cihangir Fikri Saatçioğlu, Tacikistan’ın ekonomisinin ithalata dayalı olmasına dikkat çekti, yatırım teşvikleri, pazardaki yatırım açlığı, yatırımlara devlet garantisi, ucuz iş gücü, stabil ülke avantajı ve ülkedeki kaliteli Türk malı imajı gibi faktörleri vurguladı.

Bölgede yerli araç üreticisi yok

DÜNYA Ankara Temsilcisi Maruf Buzcugil'i ziyaret eden Cihangir Fikri Saatçioğlu (sağda) Tacikistan’da otomotiv sektörüne önemli yatırım fırsatları bulunduğunu belirterek “Ülkede otomotiv sektöründe üretim zinciri kanalı oluşturulması ve yerli araç üretimi desteklenebilir. Özellikle Afganistan, Kırgızistan, Türkmenistan’da herhangi bir yerli araç üreticisi olmadığı için Türk otomotiv sanayi bu alanda yatırım yapabilir” dedi. Ayrıca Tacikistan’da sulama sistemleri, bitkisel yağ üretimi, makarna, konserve, şeker, soğuk hava depoları, traktör ekipmanları, seracılık, arıcılık, meyve işleme yatırımları yapılabilir.