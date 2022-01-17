Transpet, Rubins Terminal’i satın aldı

Türkiye’nin enerji ve petrol ürünleri ticareti alanında önde gelen şirketlerinden Transpet Petrolcülük ve Enerji A.Ş (Transpet), uluslararası petrol sektörünün önemli oyuncularından birisi olan Fransız Rubis Terminal Infra SAS’in Türkiye operasyonlarını yönettiği Rubis Terminal Petrol Ticaret ve Sanayi A.Ş’yi (Rubis Terminal) satın aldı.



ÜNLÜ & Co’nun alıcı taraf danışmanlığını yürüttüğü satın alma işlemi ile depolama sektörüne de yatırım yapan Transpet, petrol ürünleri ve kimyasal depolama faaliyetlerinde tüm Akdeniz havzası ülkelerini hedefliyor.