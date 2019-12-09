TRBOR’un büyük yatırımı başlıyor
Ekim ayında, 10.4 milyarlık yatırım öngören 637 proje teşvik belgesi aldı. Yatırım değeri 100 milyon liranın üzerinde 22 yatırım dikkat çekiyor. Bu büyük yatırımlar içinde TRBOR’un yatırım projesi de var.
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