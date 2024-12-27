Tren garlarında ücretsiz internet dönemi başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde dijitalleşme vizyonu doğrultusunda önemli bir adım attıklarını duyurdu. Bakan Uraloğlu, vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmak ve demiryolu hizmetlerini modernize etmek amacıyla hayata geçirilen TCDD Wi-Fi Projesi kapsamında, gar ve istasyonlarda ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti dönemini başlatacaklarını duyurdu.

Pilot uygulama Ankara'da

Projenin ilk etapta Ankara Garı ve Eryaman YHT Garı’nda pilot olarak uygulanacağını belirten Bakan Uraloğlu, “Pilot uygulama sonuçlarının ardından bu hizmeti tüm gar ve istasyonlarımıza yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımız, bu modern altyapı sayesinde güvenli ve hızlı bir internet erişimine kavuşacak” dedi.

Bakan Uraloğlu, Ankara'da başlayacak hizmetin sırası ile Konya, Karaman, Eskişehir, Bilecik, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Halkalı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas garlarına yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Dijitalleşme vizyonu ve projenin katkıları

Bakan Uraloğlu, projenin yalnızca internet erişimi sağlamaktan öte, TCDD garlarını sosyal yaşam alanlarına dönüştürme hedefini de taşıdığını ifade etti. Bakan Uraloğlu, “Yolcularımız ve ziyaretçilerimiz, hızlı ve güvenli internet bağlantısıyla işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek. Özellikle iş, eğitim ve seyahat planlamaları için büyük kolaylık sağlayacak bu uygulama ile garlarımızda bekleme sürelerini daha konforlu hale getirerek yolcularımızın bu alanlarda verimli vakit geçirmelerini amaçlıyoruz. Dijitalleşen dünyaya ayak uyduruyor, ulaşım sektöründeki modernizasyon çalışmalarımızla vatandaşlarımız için en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, projenin Türkiye’nin dijitalleşme ve insan odaklı ulaşım stratejisine önemli bir katkı sağlayacağını vurgulayarak, “Bu proje, bilgiye erişim imkânlarını artırarak vatandaşlarımızın dijital haklarını güçlendiriyor. Aynı zamanda TCDD’nin modern ve yenilikçi kimliğini pekiştiriyor. Bu tür projelerle hem zaman tasarrufu sağlanıyor hem de ekonomik hareketlilik destekleniyor.” diye konuştu.

TCDD gar ve istasyonları sosyal ve dijital yaşam alanlarına dönüşecek

Bakan Uraloğlu, bu hizmetin TCDD garlarının yalnızca birer ulaşım noktası olmanın ötesine geçerek sosyal ve dijital yaşam alanlarına dönüşmesine de katkıda bulunacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, “Bizim için önemli olan, vatandaşlarımızın her alanda en iyi hizmete ulaşmasını sağlamak. TCDD Wi-Fi Projesi, bu hedefler doğrultusunda atılmış stratejik bir adımdır. Projemizin yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı hızla sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.