Tren istasyonlarında alkol dönemi bitiyor! Ülke genelinde yasak geliyor

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Almanya, tren istasyonlarında güvenliği artırmak için dikkat çeken bir adım atıyor. Deutsche Bahn (DB), ülke genelindeki tüm tren istasyonlarında alkol tüketimini yasaklama kararı aldı. Uygulama kapsamında peronlarda ve istasyon salonlarında bira, şarap ve diğer alkollü içeceklerin tüketimine izin verilmeyecek. Restoran ve kafe bölümleri ise yasaktan muaf tutulacak.

Yasak 5 bin 400 tren istasyonunu kapsayacak

Deutsche Bahn'ın planına göre yeni uygulama Almanya genelindeki yaklaşık 5 bin 400 tren istasyonunda geçerli olacak.

Şirket, yasağın 15 Ekim 2026 tarihine kadar ülke çapında yürürlüğe girmesini hedefliyor.

Deutsche Bahn CEO'su Evelyn Palla, kararı "Artık yeter. İstasyonlarımızda ve trenlerimizde daha fazla düzen ve güvenlik istiyoruz. Bizim için en önemli öncelik çalışanlarımızı ve yolcularımızı korumak." sözleriyle savundu.

Şimdiye kadar Frankfurt, Hamburg ve Köln gibi büyük şehirlerde uygulanan yerel alkol yasakları artık ülke geneline yayılacak. Berlin'deki Zoologischer Garten ve Ostbahnhof istasyonlarında da bu yıl benzer uygulamalar başlatılmıştı.

Kurala uymayanlar istasyondan çıkarılacak

Yeni düzenlemenin denetimi Deutsche Bahn güvenlik ekipleri ile Federal Polis tarafından yapılacak.

Alkol yasağını ihlal eden kişiler istasyondan çıkarılabilecek. Kuralları tekrar tekrar ihlal edenler ise istasyonlara süresiz giriş yasağıyla karşı karşıya kalabilecek.

Trenlerde alkol satışı sürecek

Yeni düzenleme yalnızca tren istasyonlarını kapsıyor. Deutsche Bahn'ın yüksek hızlı ICE trenlerinde alkol satışı devam edecek. Yolcular, yemekli vagonlarda alkollü içecek satın almayı sürdürebilecek.

Hamburg örneği kararın temelini oluşturdu

Deutsche Bahn, daha önce Hamburg Merkez Garı'nda uygulanan alkol yasağının olumlu sonuçlar verdiğini belirtti.

Şirketin verilerine göre, 2024 yılında getirilen yasaktan sonra kavga ve tartışmalarda belirgin düşüş yaşandı. Yolcular kendilerini daha güvende hissettiklerini ifade ederken, istasyonun daha temiz hale geldiği de raporlandı.

Federal Polis verileri ise Almanya'nın büyük tren istasyonlarında şiddet olaylarının arttığını ortaya koyuyor. Frankfurt, Leipzig, Dortmund ve Berlin gibi şehirlerde 2025 yılında yüzlerce şiddet suçu kaydedildi. Deutsche Bahn, ülke genelindeki yasağın bu tür olayları azaltmasını hedefliyor.