Trendyol Go’yu gözüne kestiren Uber, görüşmelere başladı

ABD devi Uber Technologies'in, Türkiye’nin önde gelen yemek ve market teslimat platformlarından Trendyol Go’yu satın almak istediği öğrenildi.

Bloomberg’ün haberine göre, taraflar arasında görüşmeler devam ederken henüz bağlayıcı bir anlaşmaya varılamadı. Sürecin, nihai bir anlaşmayla sonuçlanmama ihtimali de bulunuyor.

Trendyol'un çoğunluk hissesi Alibaba Group'ta

Trendyol Go, Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Trendyol Group çatısı altında faaliyet gösteriyor. E-ticaretten lojistiğe, perakendeden finansal teknolojilere kadar birçok alanda hizmet sunan Trendyol’un çoğunluk hissesi, Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba Group’a ait.

Uber ve Trendyol Go yetkilileri ise konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.