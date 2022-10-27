Trendyol ile Fawaz Alhokair Group arasında iş birliği anlaşması

Trendyol ile Suudi Arabistan merkezli perakende şirketi Fawaz Alhokair Group arasında iş

birliği anlaşması yapıldı. İş birliğine ilişkin imzalar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin liderlik ettiği ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun da aralarında bulduğu Türkiye delegasyonu ile Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Bin Abdullah Al-Jadaan ve Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Bin Abdulaziz Al Falih'in katıldığı resmi törende atıldı.

Anlaşma kapsamında Trendyol, Türkiye'de üretilen ürünleri Suudi Arabistan pazarındaki müşterilerle buluşturacak. Ayrıca fiziksel mağaza da dahil olmak üzere Suudi Arabistan'da büyümeye yönelik diğer fırsatlar için Fawaz Alhokair Group ile iş birliği kuracak.

"Bu başlangıcın devamının da geleceğine inanıyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş birliğine ilişkin şunları kaydetti: “Türkiye, güçlü ve esnek üretim altyapısı, nitelikli iş gücü, rekabetçi Ar-Ge ve teknoloji ekosistemiyle küresel tedarik zincirinde çok önemli bir ülke. Ülke olarak sahip olduğumuz bu yetkinlikler, yakın coğrafya ile kurulacak karşılıklı fayda eksenindeki iş birlikleri açısından önemli bir potansiyel barındırıyor. 'Gelecek Yatırım Girişimi Zirvesi' esnasında Türkiye delegasyonu öncülüğünde bu iş birliğinin hayata geçmesini çok önemsiyoruz. Ülkemizin lider teknoloji şirketi Trendyol'un Fawaz Al Hokair Grup ile iş birliğine imza atmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca bu kapsamda, Türkiye'de üretilen ürünlerin Suudi Arabistan pazarında tüketicilerle buluşmasını da ayrıca önemli buluyoruz. E-ticaret alanında Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliklerine güzel bir örnek olan bu başlangıcın devamının da geleceğine inanıyoruz. Suudi Arabistan ile ülkemiz arasındaki yatırımlar önümüzdeki dönemde katlanarak artacaktır."

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu da Türkiye'deki teknoloji girişimlerinin küresel ölçekte rekabetçi ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ettiğini belirterek, "Türk teknoloji girişimlerine güvenen uluslararası yatırımcılar da bu şirketlerin dünyaya açılmasına önemli katkılar sağlıyor. 'Gelecek Yatırım Girişimi Zirvesi' vesilesi ile Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati liderliğinde bulunduğumuz Riyad'da, Trendyol ile Fawaz Al Hokair Grup arasındaki iş birliği adımını tebrik ediyorum. Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak iki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların artırılması için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"İş birliğinin başarısına yürekten inanıyoruz"

Trendyol Grubu Başkanı Çetin ise iş birliği anlaşmasıyla Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili e-ticaret hacmini artırmada stratejik öneme sahip bir ortaklığın ilk adımını attıklarını belirterek, "Suudi Arabistan'a, ilk etapta, Fawaz Alhokair Group iş birliğinde, Türkiye çapında 600 fabrikada üretilen yerli ürünlerimizin e-ihracatını yapacağız. Fawaz Alhokair Group'un operasyonel yetenekleri ve pazar bilgisi ile Trendyol'un gelişmiş teknolojik altyapısının, lojistik ve üretim anlamındaki yetkinliklerinin yaratacağı sinerji, Türk üretici ve satıcılarına Suudi Arabistan pazarına erişim olanağı sunacak. Bu anlamda iş birliğinin başarısına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fawaz Alhokair Group'un Grup Genel Müdürü ve CEO'su Mourad da, "Sayın Bakanlara bugün verdikleri destek için teşekkür ederim. Trendyol, e-ticaretteki yenilikçi uygulamalarında sürekli olarak çıtayı yükseltiyor. Çok kanallı perakendecilikteki kapsamlı uzmanlığımızın markanın Suudi Arabistan'da ve onun da ötesinde büyümesini destekleyeceğini umuyoruz. Fawaz Alhokair Group, Trendyol'un Suudi Arabistan'daki fiziksel ve dijital ayak izini büyütmede çok önemli roller oynayacak." dedi.