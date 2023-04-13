Trendyol, sosyal medya araştırmasında zirvede

Marka, öncesinde de internet sitesi trafik ölçümleme ve analiz servisi SimilarWeb’in hazırladığı Almanya’da en çok ziyaret edilen ‘Digital 100’ listesinde, moda kategorisinde ziyaret ve etkileşim oranlarıyla en hızlı büyüyen ikinci platform olarak yer almış ve SimilarWeb’in verilerine göre Trendyol trafiğini yüzde 266 artırmıştı.

Almanya’daki müşterilerine özel trendyol.com/de ve trendyol.com/en aracılığı ile Türk üreticilerini Avrupa'nın 27 ülkesiyle buluşturan Trendyol, yerli üretim ve üreticilere destek çıkmaya devam ediyor. Ülkemize döviz girişini artırmak için e-ihracat çalışmalarına hız kazandıran şirket, 50'den fazla global e-ticaret platformu aracılığıyla yerli üreticilerin 100 ülkeye e-ihracat yapmasını sağlıyor.