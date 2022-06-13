Trendyol’un Dolap hizmetine rekabet soruşturması

Rekabet Kurumu, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ’nin (Trendyol) ikinci el ürünlerin çevrim içi satışına aracılık sağlayan platform hizmetleri pazarında faaliyet gösteren hizmeti Dolap hakkında soruşturma başlattı.

Açıklamada soruşturma kararının, “Dolap’ı tüketici verilerini paylaşmak suretiyle kayırarak ve Dolap hizmetinde satıcılar tarafından kullanılan verinin rakip platformlara taşınmasına engel olarak ikinci el ürünlerin çevrim içi satışına aracılık sağlayan platform hizmetleri pazarında dışlayıcı uygulamaları ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası” üzerine yürütülen önaraştırma sonucunda alındığı belirtildi.