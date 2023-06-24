Trenle Ankara-İzmir arası 3,5 saate düşecek

Etkinlikte konuşan Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin son 21 yılda ulaştırma sektöründe çok büyük adımlar attığını kaydederek, dev ulaştırma ve altyapı projelerine ilişkin örnekler paylaştı.

2024 sonunda devrede

Adil Karaismailoğlu, 2003- 2023 yıllarında 193,9 milyar dolarlık ulaştırma, haberleşme ve altyapı yatırımı yaptıklarını belirterek, bu yatırımdan kara yollarının 40 milyar dolarlık pay aldığını söyledi.

Artık ağırlık ve recekleri demir yolunda 2053’e kadar 64 milyar dolarlık yatırım hedeflediklerini dile getiren Karaismailoğlu, bu alanda son olarak Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’nı açtıklarını anlattı. Karaismailoğlu, şu anda 29 bin 33 kilometre olan bölünmüş yol ağını 2053’te 38 bin 60 kilometreye çıkaracaklarını, demir yolu uzunluğunun ise 13 bin 919 kilometreden 28 bin 590 kilometreye yükseltileceğini kaydederek, yüksek hızlı tren ve hızlı tren bağlantısına sahip il sayısının ise 10’dan 52 olacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı’nın tam 508 kilometre uzunluğunda olduğunu ve çalışmaların devam ettiğini belirterek, “İnşallah 2024’ün sonunda bunu bitirmeyi hedefliyoruz. Ankara-İzmir arasındaki 508 kilometrelik mesafe 3,5 saate düşecek” şeklinde konuştu.