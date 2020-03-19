Trikocuya bir darbe de iç pazardan

19 Mart 2020

Osman KILIÇ

İhracatı sekteye uğrayan triko sektörü ayakta kalabilmek için medet umduğu iç piyasadaki perakende firmalarından da sipariş iptalleri almaya başladı.

"Yerel tedarikçiler perşembe, cuma alacağız dedikleri malı almıyorlar, batma noktasına geldik" diyen sektör oyuncuları var...

Sektördeki çoğu firmanın kaçınılmaz olarak işçi çıkaracağını ifade eden bazı sektör temsilcileri, "Eğer durum böyle devam ederse işçi çıkarmaya başlayacağız, bunu istesek de istemesek de ayakta kalmak için yapmak zorundayız" açıklamasında bulundu.

Perakende sektörünün yıllardır ödemelerini uzun vadeli olarak ödediğini de hatırlatan temsilciler sektörlerinin bu durumdan sonra tamamen batma noktasına geldiğini dile getirdi.