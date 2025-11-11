Trip’in değeri 300 milyon doları aştı

İngiltere merkezli içecek markası Trip, son yatırım turunda 40 milyon dolar topladı ve toplam değerini 300 milyon doların üzerine çıkardı. Yatırımcılar arasında Alessandra Ambrosio ve Joe Jonas gibi dünyaca ünlü isimler de yer aldı.

2019’da eski avukat Olivia Ferdi ve eşi Daniel Khoury tarafından kurulan Trip'in CEO’su Olivia Ferdi, 2025 Şubat’ına kadar 36,5 milyon dolar gelir elde ettiklerini ve 2026’da 100 milyon dolara ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

50 bin mağazada satılıyor

Trip’in ürünleri şu anda aralarında Target, Wholefoods ve HEB gibi büyük ABD perakendecilerinin de bulunduğu 50 bin mağazada satılıyor.

Trip ilk çıkışını CBD (kannabidiol) içeren içeceklerle yaptı, ancak şimdi satışlarının yüzde 70’inden fazlası “Mindful Blend” adlı fonksiyonel içecek serisinden geliyor. Bu ürünler lion’s mane mantarı, magnezyum, papatya ve L-theanine gibi rahatlatıcı bileşenler içeriyor.

Trip, üretimini İngiltere’de Hereford ve ABD’de Kaliforniya’da sürdürüyor; şimdi ABD’nin doğu yakasında yeni bir üretim ortağı arıyor.

Marka ayrıca meditasyon uygulaması Calm ile iş birliği yapıyor ve Wild Strawberry adlı yeni içeceğini İngiltere’de süpermarket zincirlerinde satışa sundu.