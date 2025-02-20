Trivariate uyardı: Muhteşem Yedili'de risk seviyesi tavan yaptı! Yatırımcılar ne yapmalı?

Teknoloji devi şirketlerden oluşan Muhteşem Yedili (Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA ve Tesla) hisseleri, son yıllarda yatırımcıların gözdesi haline gelse de, uzmanlar artık daha temkinli bir yaklaşım gerektiğini belirtiyor. Trivariate Research tarafından yapılan analizde, bu hisse senetlerine olan aşırı maruziyetin yatırımcılar için risk oluşturabileceği vurgulandı.

Yatırımcılar için uyarı: Risk artıyor!

Trivariate Research, bugüne kadar ABD borsasında uzun vadeli hisse yöneticilerinin en azından Muhteşem Yedili'ye piyasa ağırlığında yatırım yapmalarının mantıklı olduğunu düşündüklerini belirtti. Ancak artık bu görüşlerini değiştirdiklerini duyuran şirket, bu hisselerdeki maruziyetin azaltılmasının daha sağlıklı olabileceğini açıkladı.

Piyasa maruziyeti rekor seviyeye ulaştı

Rapora göre Muhteşem Yedili’nin ABD’nin en büyük 500 hissesine olan toplam maruziyeti yüzde 31’i aştı. Beta ayarlı maruziyet ise yüzde 45 seviyelerinde bulunuyor.

Bu oranlar, son 25 yılın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Trivariate Research, piyasa ağırlığında Muhteşem Yedili hisselerine sahip olan bir fonun, beta ayarlı maruziyetinin neredeyse yarısını bu hisselerden aldığını belirtiyor.

Teknoloji hisselerinde satış baskısı artabilir mi?

Teknoloji devleri, son yıllarda büyük ralliler gerçekleştirerek yatırımcılara önemli kazançlar sağladı. Ancak analistler, bu hisselerin aşırı değerlenmiş olabileceğini ve yatırımcıların kâr realizasyonu yapmaya başlayabileceğini öngörüyor.

Uzmanlar, yatırımcıların bu hisselerdeki portföy dağılımını yeniden gözden geçirmelerinin ve aşırı risk almamaya dikkat etmelerinin önemli olduğunu belirtiyor. Önümüzdeki dönemde, piyasalarda artan faiz oranları, regülasyon baskıları ve küresel ekonomik belirsizlikler, teknoloji hisseleri üzerinde daha fazla satış baskısı yaratabilir.