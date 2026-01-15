Troy ‘Kıymetli Madenler 2026 Yılı Beklentileri’ raporu: Altın 5.500, gümüş 110 doları test edebilir

Kıymetli maden fiyatlarında son yıllarda belirleyici olan unsurun ekonomik göstergelerden ziyade politik ve jeopolitik riskler olduğu vurgulandı.

Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanan “Kıymetli Madenler 2026 Yılı Beklentileri” raporunda, bu eğilimin 2026 yılında daha da güçleneceği belirtildi.

Rapora göre, 2025 yılını yüzde 64 artışla 4.313 dolar/ons seviyesinde kapatan altının, 2026 yılında 5.500 dolar/ons seviyelerini test etmesi bekleniyor. Altının yılı ise yaklaşık 5.200 dolar/ons seviyelerinde tamamlayacağı öngörülüyor.

Geçen yılı yüzde 146 yükselişle 71,08 dolar/ons seviyesinde kapatan gümüş için ise 2026’da 110 dolar/ons seviyelerine kadar yükseliş potansiyeline işaret ediliyor.

Jeopolitik riskler fiyatlamayı belirliyor

Raporda, küresel ticarette değişen dengeler, yaptırım tehditleri, enerji ve hammaddeye erişimdeki stratejik hamleler ile merkez bankaları üzerindeki siyasi baskıların, yatırımcıları güvenli limanlara yönelttiği kaydedildi. ABD’nin enerji ve dış politika söylemleri, Çin’in rezerv ve hammadde yönetiminde daha kontrollü bir modele yönelmesi, Orta Doğu’daki gerilimler ve Rusya–Ukrayna savaşının süregelen etkileri, 2026 boyunca küresel risk algısının yüksek kalacağına işaret eden başlıklar arasında yer aldı.

Raporda, “2026 yılında kıymetli madenlerde asıl belirleyici unsur, fiyatların ne kadar hızlı yükseldiğinden çok ulaşılan seviyelerin korunması olacak” değerlendirmesi yapıldı.

Altında yapısal talep korunuyor

Troy raporunda, yüksek küresel borçluluk, para politikalarında daralan manevra alanı ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimlerinin, altına yönelik yapısal talebi desteklediği vurgulandı. Bu çerçevede 2026’nın altın açısından yeni zirvelerin test edildiği bir yıl olacağı ifade edildi.

Gümüşte çift yönlü talep etkisi

Gümüşün hem güvenli liman hem de sanayi ve enerji dönüşüm süreçlerinde kritik bir girdi olması nedeniyle çift yönlü talep yapısını koruduğu belirtilen raporda, 2026 boyunca yeni zirve denemelerinin mümkün olduğu, altın/gümüş oranının 50’nin altına gerileyebileceği ifade edildi.

Platin ve paladyum görünümü

Raporda, arz kısıtları nedeniyle platin fiyatlarının yukarı yönlü hassasiyetini koruyacağı belirtilerek, 2026’da 3.000 dolar/ons seviyelerinin görülebileceği öngörüldü.

Paladyumda ise otomotiv sektörüne bağımlı talep yapısının yükselişi sınırladığı, buna karşın jeopolitik risklerin fiyatlarda aşağı yönlü hareketi kısıtladığı ifade edildi. Paladyumun 2026’da 2.500 dolar/ons seviyelerine kadar yükselebileceği, yılı ise 2.250 dolar/ons civarında tamamlayabileceği tahmin edildi.