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Trump, 1 trilyon dolarlık altyapı harcaması planlıyor

Trump yönetimi, ekonomiyi desteklemek amacıyla yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı harcamasına hazırlanıyor.

Trump, 1 trilyon dolarlık altyapı harcaması planlıyor
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Trump yönetimi, konu hakkına bilgiye sahip kaynaklara göre, dünyanın en büyük ekonomisini tekrar hayata döndürme çabaları dahilinde, yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı harcama teklifi hazırlıyor.

Kaynaklar, planın Ulaşım Bakanlığı tarafından hazırlanan ilk versiyonunda, paranın büyük kısmının yollar ve köprüler gibi geleneksel altyapı çalışmaları için kullanılmasının öngörüldüğünü, ancak 5G kablosuz altyapı ve kırsal kesim geniş band için de fon ayrıldığını kaydetti.

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