Trump 2 milyar dolar demişti, CBP resmi rakamı açıkladı! İşte gümrük tarifelerinin ABD'ye günlük getirisi

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Teşkilatı (CBP), Başkan Donald Trump'ın gümrük vergilerinden elde edilen gelirle ilgili yaptığı açıklamaların ardından resmi rakamları paylaştı.

CBP’nin verileri, Trump’ın iddia ettiği gibi günlük 2 milyar dolarlık bir gelirin oluşmadığını ortaya koydu.

CBP tarafından yapılan açıklamada, “5 Nisan’dan bu yana CBP, yeni karşılıklı tarifeler kapsamında 500 milyon doların üzerinde gelir elde ederek 20 Ocak 2025’ten bu yana uygulanan 15 başkanlık ticaret eyleminden elde edilen toplam tarife gelirine 21 milyar dolardan fazla katkıda bulundu” denildi.

CBP ayrıca, "Kısa süreli aksaklık sırasında bile CBP'nin günlük ortalama 250 milyon dolarlık gelir akışı kesintiye uğramadı" ifadeleriyle de gelir akışının "istikrarlı" olduğunu vurguladı.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayımlanan son verilere göre, “Gümrük ve Bazı Özel Tüketim Vergileri” kaleminde günlük toplam mevduat 305 milyon dolar olarak açıklandı.