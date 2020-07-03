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Trump: 2021, seçim sonucuna bağlı olarak en iyi yıl olabilir

ABD Başkanı Trump, 2021 yılının seçim sonuçlarına bağlı olarak en iyi yıl olabileceğini söyledi.

Trump: 2021, seçim sonucuna bağlı olarak en iyi yıl olabilir
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ABD Başkanı Donald Trump, Nasdaq’da görülen rekorlu kapanış ardından, yaptığı twitter paylaşımında, kasım ayındaki seçimlerin sonucuna göre, 2021’in ABD’nin en iyi yılı olabileceğini belirtti.

Trump Twitter paylaşımında, “Nasdaq yılın 23. rekorlu kapanışını gördü. Diğer endeksler de Nasdaq’ı yakından takip ediyorlar. Muazzam potansiyel devam ediyor. Seçim sonuçlarına bağlı olarak, 2021 en iyi yıl olabilir.” dedi.

Günün erken saatlerinde Trump’ın seçimlerdeki rakibi Joe Biden, Trump’ı COVID-19 krizinde yaptığı hamleler nedeniyle eleştirmişti.

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