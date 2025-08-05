Trump '4 güçlü aday değerlendiriliyor' diyerek duyurdu: Fed'in yeni başkanı yakında açıklanabilir!
ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ı taraflı davranmakla suçladı ve yerine geçecek isim için dört güçlü adayın değerlendirildiğini açıkladı. Trump, Hazine Bakanı Kevin Bessent’in adaylıktan çıkarıldığını belirtirken, yeni başkanın “çok yakında” açıklanabileceğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, mevcut ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı "son derece politik" olmakla suçladı. Trump, yeni Fed başkanı için dört aday olduğunu ve yakında açıklayabileceğini belirtti.
Bu eleştiri, Beyaz Saray'ın yakında Fed Başkanlığı için bir karar açıklayabileceği sinyalleriyle birlikte geldi. Trump, bu önemli göreve aday olan birçok ismin "çok iyi" olduğunu ifade etti.
ABD Hazine Bakanı aday listesinden çıkarıldı
CNBC'ye açıklamalarda bulunan Başkan Trump'a göre, yeni Fed Başkanı için nihai karar dört adaydan biri arasından verilecek ve duyuru "oldukça yakında" yapılabilecek.
Trump ayrıca, adaylar arasında adı geçen ABD Hazine Bakanı Kevin Bessent'in mevcut görevinde kalmak istediğini belirtti ve Bessent'in aday listesinden çıkarıldığını ifade etti.