Trump açıkladı: Kamu çalışanlarına düzenleme geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, binlerce kamu çalışanını yeni bir kategori altında sınıflandırarak düşük performans gösteren personelin işten çıkarılmasını kolaylaştıracak yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, federal kurumlarda çalışan binlerce kişinin "Schedule Policy/Career" adlı yeni bir kategori altında "isteğe bağlı çalışan" olarak sınıflandırılacağı sistemi duyurdu.

Düzenlemeyle, kamuda görevli çalışanların "en yüksek etik ve performans standartlarına" tabi olacağını kaydeden Trump, yönetimin politikaları ile çıkarlarını gözetmeyi reddeden, düşük performans gösteren ya da yolsuzluğa bulaşan personelin derhal işten çıkarılması gerektiğini savundu.

50 bin çalışanı etkileyeck

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada değişikliğin, yaklaşık 50 bin çalışanı etkileyeceği aktarıldı.

Henüz yürürlüğe girmeyen düzenlemeyle çalışanların, disiplin süreci veya temyiz hakkına gerek duyulmadan kolayca görevden alınabileceği ifade edilen açıklamada, federal çalışanların, Trump'ın görüşlerini kişisel olarak desteklemese de "yasaları ve yönetimin politikalarını sadakatle uygulaması gerektiği" vurgulandı.