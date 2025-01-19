TRUMP adlı meme coin piyasaları nasıl etkileyecek? İslam Memiş yorumladı

ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump, yemin törenine saatlar kala kripto borsasını alt üst edecek bir hamle yaparak, 'Trump meme' duyurdu. Son 24 saat içerisinde değeri yüzde 92,5 artarak 12,5 dolara ulaşan TRUMP adlı meme coin’in piyasa değeri ise yaklaşık 2,5 milyar dolar seviyesinde.

Trump'ın coin kararını değerlendiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları uyardı. Youtube kanalında piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, Trump'ın 'Meme Coin'ne işaret ederek, "Herkes şok oldu. Piyasalardaki likiditeyi sömürdü ve kendi tarafına çekmiş oldu" dedi.

Büyük manipülasyon uyarısı

Kripto para piyasasında 2025 öngörülerini açıklayan Memiş, devletlerin kazanacağını ancak büyük bir manipülasyon görüleceğini belirterek son gelişmelere dikkat çekti, "Elon Musk böyle bir hamle yapsa şaşırtmazdı ama ABD Başkanı'nın bunu yapması şaşırttı. Kripto para piyasasını destekliyorum. Ancak fikren desteklemem yatırımcıların körü körüne bu piyasaya girmesini desteklediğim anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Gram altında dikkat çeken tahmin

Altın rakamlarını da değerlendiren İslam Memiş 20 Ocak'a işaret ederek "Ons altında 24 dolarlık satış gördük. Düşüş yönlü öngörüm devam ediyor. Kişisel öngörüm 2600 dolara kadar düşmesi. Özellikle geçen hafta nakit ihtiyacı olanlar için bu haftanın değerlendirilebileceği yorumunu yaptım. Gram altında 3080 lirayı görebiliriz" diye konuştu.

Altın ve gümüşte baskısının arttığını söyleyen finans analisti, Trump'ın mesajlarının piyasalar için çok önemli olacağını, her söylemin piyasalar tarafından fiyatlanacağını belirtti.

Bu yılın belirsizliklerle dolu olacağını ifade eden Memiş, "Her ayın hikayesi farklı olacak. Bir hızlı yükseliş, bir sert düşüş olabilecek" dedi.