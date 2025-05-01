Trump ailesinden Katar'da dev projeler! 3 milyar dolar yatırım yapılacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın sahibi olduğu Trump Organization, Katar’ın başkenti Doha’ya 40 kilometre uzaklıktaki Simaisma bölgesinde 3 milyar dolarlık dev bir projeye imza atıyor. Şirket, Katar’ın önde gelen gayrimenkul geliştiricilerinden Qatari Diar ve kendi iştiraki olan Dar Global ile iş birliği yaparak, ultra lüks konut ve golf tesisi içeren bu projeye yatırım yapacak.

Simaisma Projesi; 18 delikli uluslararası standartlarda bir golf sahasını, doğrudan sahile erişimi bulunan Trump markalı villaları ve Trump Golf Kulübü binasını kapsayacak. Toplamda 790 bin metrekarelik alana yayılacak bu ilk etap, Katar’ın doğu kıyısında yer alacak olan 8 milyon metrekarelik Simaisma kompleksinin bir parçası olacak.

İmza töreni, Qatari Diar’ın Lusail’deki genel merkezinde düzenlendi. Törene Katar Belediyeler Bakanı ve Qatari Diar Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah bin Hamad bin Abdullah Al Attiya, Trump Organization Başkan Yardımcısı Eric Trump ve iki şirketin üst düzey yöneticileri katıldı. Anlaşmayı Qatari Diar CEO’su Ali Muhammed Al-Ali ile Dar Global CEO’su Ziad El Chaar imzaladı.

Trump Organization Başkan Yardımcısı Eric Trump, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Trump markasını Katar’a taşımaktan dolayı gurur duyuyoruz. Simaisma’daki bu proje, kalite, prestij ve zarafetin yeni bir simgesi olacak.” dedi.

Dar Global CEO’su Ziad El Chaar ise, “Trump markasının küresel itibarı ve Dar Global’in konut geliştirme konusundaki uzmanlığıyla bu proje, Körfez bölgesinde ultra lüks kıyı yaşamına yeni bir soluk getirecek.” ifadelerini kullandı.

Qatari Diar CEO’su Ali Muhammed Al-Ali, “Land of Legends’ın başarısının ardından, Trump markasıyla birlikte Simaisma’nın dünya standartlarında bir yaşam ve turizm merkezine dönüşmesi için önemli bir adım daha atıyoruz.” şeklinde konuştu.

Katar Belediyeler Bakanı Al Attiya, ortaklığın Katar’ın lüks yaşam ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacağını belirtti.

Simaisma Projesi’nin tamamı ise 8 milyon metrekarelik bir alanı kapsayacak. Projede 7 kilometrelik sahil şeridi boyunca uzanacak Trump Villaları’nın yanı sıra 5,5 milyar dolar değerindeki “Land of Legends Katar” tema parkı, 16 turizm bölgesi, yat limanı, lüks mağazalar ve dünya markası restoranlar da yer alacak.

Katar’ın 2030 Ulusal Kalkınma Vizyonu doğrultusunda planlanan bu projede, akıllı inşaat teknolojileri ve geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılacak. Simaisma’nın, hem Katar’ın yeni simgelerinden biri hem de Orta Doğu’nun en büyük turizm ve eğlence merkezlerinden biri olması hedefleniyor.