Trump ailesinin kripto yatırımı dudak uçuklatıyor!

ABD'nin eski başkanı Donald Trump ve ailesi, son yıllarda kripto para sektöründe önemli adımlar attı. Değiştirilemeyen token'lar (NFT'ler), memecoin'ler, merkeziyetsiz finans projeleri (DeFi), stablecoin girişimi, Bitcoin madenciliği ve ETF planları derken, ailenin kripto portföyü dikkat çekici bir hacme ulaştı. Bloomberg'in kamuya açık veriler üzerinden yaptığı hesaplamalara göre, bu projelerin toplam getirisi, piyasadaki dalgalanmalara rağmen 1 milyar dolara yaklaşıyor.

Trump NFT’leri

Donald Trump’ın kripto dünyasına ilk girişi, Aralık 2022’de kendi NFT koleksiyonlarıyla olmuştu. “Trump Trading Cards” adıyla dört ayrı koleksiyon halinde piyasaya sürülen NFT’ler, milyonlarca dolar gelir sağlamıştı. Trump, koleksiyonları satın alanlara akşam yemeği gibi özel etkinlikler de düzenledi.

DeFi girişimi: World Liberty Financial

Eylül 2024’te, Trump ailesi World Liberty Financial adında yeni bir DeFi projesini duyurdu. Ether ve Tron gibi kripto paralarla ciddi varlık biriktiren proje, vaat ettiği aracısız kredi hizmetlerini henüz sunmamış olsa da, ikinci tur token satışından 550 milyon dolar topladı.

Projenin yüzde 60'ı Trump ailesine ait DT Marks DeFi LLC şirketi tarafından kontrol edilirken, Token satış gelirlerinin yüzde 75’ini de Trump’a bağlı bir şirketin ücret olarak aldığı belirtildi.

Trump’ın oğulları Donald Jr., Eric ve Barron da projede “Web3 Danışmanları” olarak yer aldı.

Trump ve Melania'dan kripto atağı

Ocak 2025’te, Trump’ın göreve başlamasından bir gün önce, Donald ve Melania Trump kendi memecoin’lerini piyasaya sürdü. memecoin’ler, ilk dalgadaki ilgiyle 11,4 milyon dolardan fazla gelir elde etse de fiyatlar daha sonra düşüşe geçti. Halen memecoin’lerde Trump bağlantılı CIC Digital ve Fight Fight Fight LLC arzın yüzde 80’ini elinde tutuyor.

ETF girişimi: Truth.Fi Bitcoin Plus

Şubat 2025’te Trump Media & Technology Group, “Truth.Fi Bitcoin Plus ETF” dahil olmak üzere Trump önceliklerine odaklanan yatırım ürünleri için ticari marka başvurusunda bulundu. ETF’nin Crypto.com iş birliğiyle başlatılması planlandı. Ancak Trump’ın seçim zaferinden kısa bir süre önce SEC, Crypto.com’u kayıt dışı menkul kıymet işlettiği gerekçesiyle soruşturma altına aldı. Şirket, soruşturmanın mart ayında kapandığını açıkladı.

Stablecoin hamlesi: USD1

Mart 2025’te World Liberty Financial, USD1 adında bir stablecoin çıkaracağını duyurdu. Ethereum ve Binance Smart Chain üzerinde basılacak token, kısa vadeli Hazine bonoları, dolar mevduatları ve nakit eşdeğerleriyle desteklenecek. Bu hamle, ABD Temsilciler Meclisi'nde görüşülen stablecoin düzenlemeleri öncesinde geldi.

Bitcoin madenciliği: Hut 8 ortaklığı

Trump ailesi, mart sonunda Bitcoin madenciliğine de giriş yaptı. Hut 8 Corp. ile başlatılan bu girişim, Trump’ın sektöre verdiği siyasi desteğin ardından geldi. Trump, 2024 yazında Mar-a-Lago’da bazı Bitcoin madencilik yöneticileriyle bir araya gelmişti.

Trump’ın kriptoya dönüşümü

Trump, 2021 yılında Bitcoin’i “dolandırıcılık” olarak nitelendirmişti. Ancak zamanla görüşlerini değiştirdi. Yeniden seçim kampanyasında kripto destekçilerinden maddi destek talep etti ve kripto lehine yürütme kararları imzaladı. Truth Social’daki paylaşımlarıyla memecoin'lerini tanıttı, David Sacks ve Bo Hines gibi isimleri sektörü temsil etmeleri için görevlendirdi.

Cornell Üniversitesi’nden ticaret politikası profesörü Eswar Prasad’a göre, “Trump ve ailesi, kripto varlıkların değerini artırabilecek düzenleyici adımlar öncesinde sektörde yer edinmeye istekli görünüyor” dedi.

Trump’ın portföyü genişletti

Duke Üniversitesi'nden finans profesörü Campbell Harvey ise, “Artık kriptoya yatırım yapmak sadece Bitcoin tutmakla sınırlı değil. Trump’ın portföyü, kredi hizmetlerinden stablecoin’lere, NFT’lerden madenciliğe kadar birçok alana yayılmış durumda” diye konuştu.