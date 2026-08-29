Trump amacına ulaştı! ABD devasa Venezuela petrollerinin kontrolünü ele geçirdi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Venezuela ile kanıtlanmış petrol rezervlerinin 65 milyar varilden fazlasını kontrol altına almak üzere bir anlaşmaya vardığını duyurdu.

Trump, sosyal medyadadan yaptığı paylaşımda, 'tarihi' olarak nitelendirdiği anlaşmanın ABD'nin petrol rezervlerini iki katından fazla artırdığını ifade etti.



ABD lideri Trump ABD'nin petrol arzını büyük ölçüde artıran anlaşmanın Amerikalılar için benzin fiyatlarını önemli ölçüde düşüreceğini ifade etti.

Başkan Trump son dönemde İran savaşı nedeniyle ani artış gösteren benzin fiyatlarının kontrol altına alınması için baskı altındaydı.

Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun ABD operasyonuyla kaçırılmasının ardından geçici Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Delcy Rodriguez ise anlaşmayı, ülkesinin ekonomik canlanmasına katkıda bulunacak bir adım olarak nitelendirdi.

Anlaşma neleri kapsıyor?

ABD ile Venezuela arasındaki anlaşmaya dair fazla detay açıklanmadı. Fakat Dışişleri Bakanı Marco Rubio, petrol anlaşmasını “hem Amerikan hem de Venezuela halkı için büyük bir zafer” olarak nitelendirdi.

Rubio, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Venezuela halkı için bu anlaşma, yaklaşık 100 milyar dolarlık özel yatırım getirecek, binlerce yüksek ücretli iş imkânı yaratacak ve Venezuella ekonomisinin yeniden inşasını hızlandıracak” dedi.

Geçici Venezuela Devlet Başkanı Rodriguez, anlaşmanın kanıtlanmış potansiyeli 65 milyar varil olan 17 stratejik petrol sahasının geliştirilmesini öngördüğünü ve bunun yanı sıra “100 milyar dolardan fazla yatırım ile devlete 209 milyar dolardan fazla vergi geliri” sağlayacağını söyledi.

Delcy Rozriguez, “Bu yatırımlar, hem sektörümüzün toparlanmasına ve modernleşmesine hem de aynı zamanda ülkemizin ekonomik büyümesine, kıtamızın enerji güvenliğine ve uluslararası pazarlarda daha fazla dengeye de katkıda bulunacaktır” dedi.

Yüzde 55'i ABD'nin, 100 yıllık imtiyaz

CBS News'e konuşan ABD'li bir yetkili, anlaşma çerçevesinde ABD hükümeti Venezuela'da deneyimli bir işletmeciyle kurulacak ortak girişimin yüzde 55'inin kontrolüne sahip olacağını aktardı.

Yetkiliye göre, Rodriguez bu girişime petrol sahalarında faaliyet göstermesi için 100 yıllık bir imtiyaz verdi.

Bu sıradışı anlaşma ABD’ye yabancı bir ülkenin egemen ulusal kaynakları üzerinde doğrudan yönetim yetkisi tanıyor.

BBC'nin haberine göre; bu anlaşma, Irak işgali sonrası ABD'nin Irak'ın petrol gelirleri üzerinde uyguladığı kontrolün kapsamından daha geniş gibi görünüyor.