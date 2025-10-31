Trump: Asya turu ABD ekonomisine önemli katkı sağladı

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turu kapsamında birçok ülke lideriyle bir araya geldiğini, ikili ilişkilerin pekiştirildiğini ve varılan ticaret anlaşmalarının ABD ekonomisine önemli katkı sağladığını belirtti.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, 5 günlük Asya gezisini değerlendirdi.

Asya turu kapsamında Çin, Japonya, Güney Kore, Malezya, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Kamboçya ve Vietnam liderleriyle görüştüğünü aktaran Trump, görüşmeler kapsamında bu ülkelerle uzun vadeli ilişkiler kurulduğunu kaydetti.

Gümrük tarifeleri ve ticaret anlaşmaları sayesinde ülkeye yüklü miktarlarda para girdiğinin de altını çizen Trump, "Bu ülkelerin liderleriyle bir araya gelmek büyük bir onurdu. Özellikle, ABD'nin yeniden saygı gördüğünü görmek benim için oldukça anlamlıydı. Artık ABD, hiç olmadığı kadar saygı duyulan bir ülke haline geldi" ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Senatörlere çağrı

Demokratlara da eleştiriler yönelten Trump, geçici bütçe tasarısının onaylanamaması nedeniyle ABD federal hükümetinin kapanmasından Demokratları sorumlu tuttu.

Trump, Asya turu boyunca, Demokratların ABD'yi nasıl kapattığına ve Cumhuriyetçilerin buna neden izin verdiğine ilişkin soruların gündeme geldiğini belirtti.

Demokratların sağlık sisteminden trilyonlarca doları keserek bu kaynağı, "ülkeye yasa dışı yollarla giren, cezaevlerinden veya akıl sağlığı kurumlarından gelen kişilere" vermek istediğini savunan Trump, Cumhuriyetçilerin buna izin vermeyeceğini vurguladı.

Trump, Senato'daki Cumhuriyetçilere ellerindeki kartı oynama ve yasama sürecini engelleyen kürsü işgali (filibuster) uygulamasını engelleme çağrısında bulundu.

Kürsü işgali (filibuster) uygulaması, senatörlerin daha çok istemedikleri bir tasarının onaylanmasına mani olmak için Senato Genel Kurulu'nda saatlerce konuşmaları eylemine deniliyor. Yasal olarak kısıtlanamayan senatörlerin bu konuşmaları, saatlerce sürebiliyor.