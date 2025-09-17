Trump baskıları sonrası yatırım atağı: İlaç devlerinden ABD’ye 350 milyar dolarlık mega taahhüt

ABD, ilaç sektöründe dev yatırımlara hazırlanıyor. Trump yönetiminin olası gümrük vergisi tehditleri ve küresel tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda, büyük ilaç şirketleri ABD’de üretim ve Ar-Ge kapasitelerini artırma kararı aldı. Açıklamalara göre, sektör genelinde verilen yatırım sözleri toplamda 350 milyar doları aştı.

GSK ve Eli Lilly’den dev projeler

İngiliz ilaç devi GSK, önümüzdeki beş yıl içinde ABD’de 30 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Bu kapsamda Philadelphia dışında yeni bir fabrika kurulacak ve mevcut beş tesiste teknoloji yükseltmeleri gerçekleştirilecek.

ABD merkezli Eli Lilly ise Virginia’nın batısında, monoklonal antikorlar ve biyokonjugatlar gibi ileri teknoloji ilaçların üretileceği 5 milyar dolarlık tesis kuracağını açıkladı.

Diğer devlerden rekor yatırımlar

Bu girişimler yalnızca GSK ve Eli Lilly ile sınırlı değil. Johnson & Johnson, önümüzdeki dört yıl için 55 milyar dolarlık, AstraZeneca ise 2030’a kadar 50 milyar dolarlık yatırım sözü verdi. Böylece ilaç sektöründe ABD’ye yönelik yatırım dalgası hız kazanmış oldu.

Siyasi ve ekonomik arka plan

İlaç şirketleri, tarihsel olarak gümrük vergilerinden muaf tutulmalarına rağmen, Trump yönetiminin potansiyel ek tarifelerine karşı lobi faaliyetlerini sürdürüyor. Analistler, bu yatırımların iki temel amaca hizmet ettiğini belirtiyor:

* Olası tarifelerin maliyetlerini sınırlamak

* Covid-19 pandemisi sırasında yaşanan tedarik sorunlarının ardından yerel üretim zincirlerini güçlendirmek

Uzmanlara göre, üretimi ABD’ye taşıyan ilaç devleri, olası maliyet artışlarına rağmen kârlarındaki düşüşü sınırlı tutabilecek. Bu durumun, uzun vadede sektörün hem iç pazar hem de küresel rekabet açısından daha dayanıklı hale gelmesini sağlayacağı ifade ediliyor.