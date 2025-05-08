Trump, Biden'ın getirdiği yapay zeka çip ihracatı kısıtlamalarını kaldırmayı ve yenilerini getirmeyi planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın yapay zeka için kullanılan gelişmiş çiplerin ihracatının sıkılaştırılmasına yönelik düzenlemeyi kaldırmayı ve yeni bir düzenleme yapmayı planlıyor.

Ticaret Bakanlığı sözcüsü tarafından dün yapılan açıklamada, Trump yönetiminin Biden dönemine ait ihracat sınırlamalarını iptal etmeye hazırlandığı ve bu kuralların yerini alacak yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığı belirtildi.

Sözcü, yetkililerin mevcut kademeli sistemden memnun olmadığını ve bu kuralların uygulanabilir olmadığını düşündüklerini ifade etti.

Yeni kuralların ne zaman belirleneceğine ve açıklanacağına dair net bir zaman belirtilmezken konu hakkındaki tartışmaların devam ettiği söylendi.

'Karmaşık, bürokratik ve Amerikan inovasyonunu engelleyecek'

Ticaret sözcüsü, "Biden'ın yapay zeka kuralı aşırı karmaşık, aşırı bürokratik ve Amerikan inovasyonunu engelleyecek. Bu kuralı, Amerikan inovasyonunu serbest bırakan ve Amerikan yapay zeka hakimiyetini sağlayan çok daha basit bir kuralla değiştireceğiz" dedi.

Değişiklikler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere birçok ülkenin yapay zeka çiplerini satın alma kısıtlamalarına tepki gösterdiği Orta Doğu gezisi öncesinde gündeme geldi.

Biden tarafından alınan düzenleme kararı 15 Mayıs'ta yürürlüğe girecekti.

Biden'ın getirdiği kısıtlamalar nelerdi?

Eski ABD Başkanı Joe Biden görevin son günlerinde ABD'nin yapay zeka çiplerinin ihracatına ilişkin bazı kademeli kısıtlamalar getirmişti.

Biden'ın açıkladığı kısıtlamalar üç kademeden oluşuyordu.

Düzenlemeye göre; 17 ülke ve Tayvan sınırsız çip alabilen ilk kademede yer alırken, diğer 120 ülke ise alabileceği çip sayısında sınırlamaya tabi tutuluyordu.

Üçüncü kademede ise Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore gibi endişe duyulan ülkeler çipler ihracatından tamamen men edilmişti.