Trump bu kez de Goldman Sachs'ı ve CEO'sunu sert sözlerle eleştirdi: 'Yanlış değerlendirmeler yapıyorsunuz'

ABD Başkanı Donald Trump bu kez de Goldman Sachs'ı ve bankanın CEO'su David Solomon'u sert sözlerle hedef aldı.

Trump, dev bankayı tarife politikalarının ekonomi ve piyasa üzerindeki etkilerine dair yanlış değerlendirmeler yapmakla suçladı.

Trump Truth Social'daki paylaşımında "Hem piyasa etkileri hem de gümrük vergileri konusunda uzun zaman önce kötü bir tahminde bulundular ve tıpkı diğer birçok konuda olduğu gibi yanıldılar" ifadelerine yer vedi.

Trump ayrıca ünlü CEO'nun DJ'lik hobisine de göndermede bulundu. Trump paylaşımında şunları kaydetti:

"Bence David gidip kendine yeni bir ekonomist bulmalı veya belki de sadece DJ'lik yapmaya odaklanmalı ve büyük bir finans kuruluşunu yönetme zahmetine girmemeli"

Goldman Sachs'ın tarifelere ilişkin öngörüleri

Trump paylaşımında tam olarak bankanın hangi analizini eleştirdiğini belirtmedi ancak bankanın 10 Ağustos'ta yayımladığı bir nota göre, haziran itibarıyla tarife maliyetlerinin yüzde 22'si tüketiciler tarafından karşılandı ve bu oranın yüzde 67'ye çıkabileceği öngörüldü.

Başekonomist Jan Hatzius ve ekibinin hazırladığı çalışmada, şu ana kadar maliyetin yarısından fazlasını üstlenen ABD’li şirketlerin payının ise yüzde 10’un altına düşeceği öbgörülmüştü.

Trump, tarifelerin maliyetini büyük ölçüde yabancı şirketlerin ve hükümetlerin karşıladığını iddia ederken ABD'li banka tarifelerin maliyetlerinin büyük kısmının ABD'li tüketicileri etkilediğini belirtiyor.

Goldman Sachs'ın ekonomi araştırmaları, ABD'li tüketicilerin tarife maliyetlerinin önemli bir kısmını üstlendiğini gösteriyor.