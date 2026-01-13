Trump cephesinde endişe arttı: Powell hamlesi piyasaları sarsabilir

Wall Street Journal’ın aktardığına göre, Donald Trump yönetimi içinde, Fed Başkanı Jerome Powell hakkında başlatılan cezai soruşturmanın siyasi dengeler ve finansal piyasalar üzerindeki etkileri konusunda endişe hakim oldu. Yetkililer, sürecin Senato’daki kritik atamaları tehlikeye sokabileceği ve piyasalarda sert oynaklığa yol açabileceği görüşünde birleşti.

Bussent Trump'ı aradı, uyarıda bulundu

Konuya yakın kaynaklar, durumdan rahatsızlık duyan isimler arasında Hazine Bakanı Scott Bessent’in de bulunduğunu belirtiyor. Bessent’in pazar gecesi Trump ile temasa geçerek, Powell’a yönelik soruşturmanın yönetim açısından “çok boyutlu sorunlar” doğurabileceği uyarısında bulunduğu ifade ediliyor.

Yeni Fed başkanının onay sürecini aksatabilir

Bessent’in özellikle, Powell’ın mayısta sona erecek başkanlık görevinden sonra atanacak yeni Fed başkanının Senato’daki onay sürecinde yaşanabilecek tıkanmalara ve olası piyasa etkilerine dikkat çektiği kaydediliyor.

Trump'a yakın isim: Bu sorun çözülene kadar...

Soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından, 2024 başkanlık kampanyasında Trump’ı destekleyen senatörler listesinde yer alan cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis, "bu hukuki mesele tamamen çözülene kadar" Trump’ın göstereceği herhangi bir Fed başkanı adayına karşı oy kullanacağını açıkladı.

Cumhuriyetçilerin Senato’da 53-47 gibi kırılgan bir çoğunluğa sahip olduğu dikkate alındığında, Tillis’in tutumunun süreci kilitleyebilecek nitelikte olduğu değerlendirildi.

Hızlı çözüm talep edildi

Pazartesi günü bazı Cumhuriyetçi senatörler de Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü soruşturmaya ilişkin rahatsızlıklarını dile getirdi. Senato Çoğunluk Lideri John Thune, anlaşmazlığın hızla çözüme kavuşmasını temenni ettiğini söylerken, Bankacılık Komitesi üyesi Senatör John Kennedy, bu mücadelenin finansal piyasaları sarsabileceği ve borçlanma maliyetlerini yukarı çekebileceği uyarısında bulundu.

Kulislerde, son haftalarda Powell hakkında soruşturma açılması için yönetim içinde kulis yapan isimlerden birinin Federal Konut Finansmanı Kurumu Başkanı Bill Pulte olduğu konuşuluyor. Kaynaklar, Pulte’nin başkan ve üst düzey yetkililerle yaptığı özel görüşmelerde bu yönde değerlendirmelerde bulunduğunu öne sürüyor. Pulte ise Bloomberg TV’ye yaptığı açıklamada, soruşturmayla ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını savundu.

Savcıdan hukuk çağrısı

Soruşturmayı yürüten Washington federal savcısı Jeanine Pirro, eleştirilere karşı çıkarak, “Bu ofis kararlarını yalnızca işin gereğine ve hukuka göre alır” sözleriyle süreci savundu.

2012’den bu yana Fed Yönetim Kurulu’nda görev yapan Powell’ın başkanlık süresi mayısta sona eriyor. Ancak mevcut kurul üyeliği, Powell’ın 2028 başına kadar Fed’de kalmasına olanak tanıyor.

Yönetimle temas halinde olan kıdemli bir Cumhuriyetçi milletvekiline göre, bazı yasa yapıcılar Trump ekibine dikkat çekici bir öneri sunmaya hazırlanıyor: Powell’ın görevden ayrılması karşılığında davanın düşürülmesi.