Trump, Çin görüşmesindeki en önemli başlıkları açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile masaya oturmadan dönmeden önce nadir toprak elementleri, fentanil ve soya fasulyesini ABD'nin Çin ile ilgili en önemli konuları olarak belirledi.

Trump, Air Force One'da yaptığı açıklamada, "Bizimle nadir toprak oyunu oynamalarını istemiyorum" dedi.

Trump ayrıca ABD'nin Çin'in "fentanil ile durmasını" istediğini söyledi.

Bir diğer temel talep ise dünyanın ikinci büyük ekonomisinin soya fasulyesi alımlarını yeniden başlatmasıydı. Trump, üç konunun da "çok normal şeyler" olduğunu ekledi.

Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ve Çin'in bu hafta ilerleyen günlerde Malezya'da görüşmeler yapacağını söyledi. Bu açıklama, Bessent'in Cuma günü Başkan Yardımcısı He Lifeng ile sanal olarak görüşmesinin ardından geldi. Çin devlet medyası bu görüşmeleri yapıcı bir görüş alışverişi olarak nitelendirdi.

Tarifeler için 'sürdürülebilir değil' demişti

Trump Pazar günü Fox News'e verdiği röportajda Çin mallarına tarifeyi artırma tehdidi hakkında sorulduğunda, verginin "sürdürülebilir olmadığını" ancak "dayanabileceğini" söyledi.

Çinli liderle iyi bir ilişkisi olduğunu ve bu ay sonunda başlayacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği toplantısının yapılacağı Güney Kore'de bir görüşme gerçekleşmesini beklediğini ekledi. Trump, "Çin ile iyi olacağımızı düşünüyorum ama adil bir anlaşmaya sahip olmalıyız. Adil olmalı" dedi.

Soya fasulyesi, ticaret anlaşmazlığında Çin için önemli bir kaldıraç kaynağı oldu. Geçen yıl Çin yaklaşık 12,6 milyar dolar değerinde yağlı tohum satın aldı ancak bu yıl hiç almadı. Çin bunun yerine Güney Amerika'dan alımlara yöneldi.