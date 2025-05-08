Trump, Çin müzakereleri için gümrük vergilerinden taviz vermeyeceğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Çin ile ticaret savaşına dair müzakereleri teşvik etmek için ABD'nin Çin'e uyguladığı yüzde 145 oranındaki gümrük vergilerini düşürmeyi düşünmediğini ifade etti. Trump, "hayır" diyerek, Çin'e karşı uygulanan gümrük vergilerinin değiştirilmesi konusunda herhangi bir esneklik göstermeyeceğini vurguladı.

Trump’ın gümrük vergilerine olan bağlılığı, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in Çinli mevkidaşı ile ticaret ve ekonomi konularını görüşmek üzere İsviçre'de bir araya gelmesinden sadece üç gün önce geldi. Çin, Çarşamba günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, ABD’nin bu toplantıyı talep ettiğini ve Pekin’in, Trump’ın gümrük vergisi artışlarına "kesin bir şekilde" karşı çıkmaya devam ettiğini belirtti.

Trump, Avrupa'daki toplantıdan ne çıkmasını beklediği sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:

"Göreceğiz, yılda bir trilyon dolar kaybediyorduk, şimdi hiçbir şey kaybetmiyoruz, anlıyor musunuz? Ben olaya böyle bakıyorum."