Trump çip ve yarı iletkenlere gümrük tarifesini haftaya açıklayabilir!

ABD Başkanı Trump, çip ve yarı iletken ürünlere yönelik gümrük vergilerini "önümüzdeki hafta" açıklayabileceğini belirtti ve bu tarifelerin kademeli olarak artacağını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Alaska'ya hareket etmeden önce konuşan Trump, "Çipler ve yarı iletkenler için önümüzdeki hafta veya bir sonraki hafta bir düzenleme yapacağız" dedi.

Uygulanacak mikroçip tarifelerinin başlangıçta "daha düşük bir oranda" olacağını ve belirli bir sürenin ardından "çok yüksek" seviyelere çıkacağını ekledi.

Yüzde 100'e kadar çıkabileceğini söylemişti

Trump daha önce çip tarifelerinin yüzde 100'e kadar çıkabileceğini belirtmiş olsa da, büyük şirketlerin birçok vergiden muaf tutulması bekleniyor.

Ayrıca Trump, halihazırda yüzde 50 vergiye tabi olan çelik için de yeni tarifeler açıklayacağını duyurdu.