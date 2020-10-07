Trump COVID-19 yardım paketi görüşmelerini sonlandırdı

07 Ekim 2020

Trump'ın görüşmeleri sonlandırdığını açıklamasının ardından ABD borsaları yüzde 2'ye yakın eksiye geçtikten sonra günü yüzde 1'in üzerinde kayıpla kapattı.

Aralarında 3 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimlerde Trump'ın rakibi olan Joe Biden'ın da bulunduğu Cumhuriyetçi ve bazı Demokrat Partili vekiller ABD'de Trump'ın salgın sırasında halka destek olması gerektiğini söyleyerek kendisini eleştirdi.

Başkanlık seçimlerindeki rakibi Joe Biden, Trump'ın ABD'lilere sırtını döndüğünü söyledi.

Trump dün gece saatlerinde Twitter'dan yaptığı bir dizi açıklamada hava yolları için 25 milyar dolar, küçük işletmelere destek için 135 milyar dolar ve her ABD'li başına 1.200 dolar yardım içerecek bir paketi derhal geçirme çağrısında bulunarak, "Bu teklifi imzalamaya hazırım" dedi.