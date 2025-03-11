Trump dev şirketlerin CEO'larıyla buluşacak

ABD'de gümrük tarifeleri sonrası ekonomide durgunluk ve enflasyon endişeleri artarken, piyasa değerleri azalan ABD'nin dev şirketlerini yöneten yaklaşık 100 CEO Trump'la görüşecek. Toplantıya Apple, JPMorgan Chase ve Walmart gibi büyük ABD şirketlerinin genel müdürleri de katılacak.

Piyasalarda dalgalı seyir

Reuters'ın haberine göre; Trump'ın ekonomi politikası gümrük vergilerine dayanırkenü bunlardan bazıları yürürlüğe girdi, bazılarıysa ertelendi. Trump, yeni gümrük vergilerinin ve koruyucu politikaların dengesiz ticari ilişkileri düzelteceğini, ABD'deki iş fırsatlarını artıracağını ve uyuşturucu maddelerin ABD'ye girmesini engelleyeceğini savunuyordu. Fakat piyasalar, tarifelerin maliyetleri artırarak enflasyonu yükseltebileceği ve tüketici güvenini zayıflatıp ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceği endişesiyle dalgalanıyor.

S&P 500 endeksi kasımdan bu yana yüzde 3 geriledi

Trump'ın gümrük vergilerinin ekonomiye dair etkileri konusundaki endişelerle ABD'deki borsa endeksleri dün ekside kapandı. S&P 500 endeksi, Kasım 2024'teki ABD başkanlık seçimlerinden bu yana yüzde 3 geriledi.

Trump, Çin'de ithal edilen mallara yüzde 20 oranında ek vergi ve Kanada ile Meksika'dan yapılan ithalatlara yüzde 25 oranında vergi getirmiş fakat bu vergilerin çoğunu 2 Nisan'a kadar ertelemişti. Trump, 2 Nisan'da tüm ticari ortaklarına mütekabiliyet esasına dayalı gümrük vergileri açıklamayı planlıyor.

ABD başkanı geçen ay yaptığı açıklamada bu politikaların "kısa vadede biraz sıkıntı" yaratabileceğini fakat uzun vadede faydalar sağlayacağını belirtmişti. yanıtlamadı.