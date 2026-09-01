Trump "Dövizleri yok" demişti: İran'dan yanıt gecikmedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ekonomisinin çöktüğü ve ülkenin dövizinin kalmadığı yönündeki açıklamalarına İran'den tepki gecikmedi.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Tahran'da düzenlenen 36. İslami Bankacılık Konferansı'nda yaptırımların ve ekonomik kuşatmanın geniş kapsamlı olduğunu belirtirken, buna rağmen ülkenin ihtiyaç duyduğu dövizin temin edilmesi, halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması ve üretimin devam etmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

"İran'ın dövizi var ve hem de yeterince var"

İran'ın alacaklarının ve döviz kaynaklarının tahsilatının devam ettiğini belirten Himmeti, ülkenin iç rezervlere de sahip olduğunu ifade etti. Ayrıntıları çeşitli nedenlerle açıklanamayan başka kaynaklarının da bulunduğunu söyleyen Himmeti, Trump'a hitaben "İran’ın dövizi var ve hem de yeterince var" ifadelerini kullandı.

immeti, ülke ekonomisinin çöktüğü yönündeki iddiaların da doğru olmadığını vurguladı.

Piyasaya 2 milyar dolar döviz arzı

İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti, "düşmanlarının" her hafta ülkesine yeni yaptırımlar uyguladığını ancak ülkedeki ekonomik sistemin faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, piyasaya 2 milyar dolara kadar döviz arz etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Himmeti, İran ekonomisinin çöktüğü yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Kurdaki dalgalanma "psikolojik ortamdan"

Döviz kurundaki dalgalanmanın zamanla yatışacağını savunan Himmeti, son dönemde yaşanan yükselişin gerçek ekonomik faktörlerden ziyade piyasadaki "psikolojik ortamdan" kaynaklandığını ileri sürdü.

Trump "İran resmen çöktü" demişti

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada İran'ı "resmen çökmüş bir ulus" olarak nitelendirmiş, İran'ın donanmasının, hava kuvvetlerinin ve dövizinin kalmadığını öne sürerek asker ve polislere maaş ödenemediğini de iddia etmişti.