Trump faiz indirimi bekliyordu, Kevin Warsh 'şahin' çıktı

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ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Kevin Warsh'ın göreve gelmesinin ardından gerçekleştirilen ilk para politikası toplantısı piyasalarda büyük yankı uyandırdı. Trump'ın göreve getirirken faiz indirimlerine sıcak bakmasını beklediği Warsh, ilk toplantısında oldukça şahin bir duruş sergileyerek enflasyonla mücadeleyi öncelik haline getirdi.

Faizler sabit kaldı, indirim sinyali gelmedi

FED, politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı. Ancak piyasaların dikkatini çeken asıl unsur, kararın kendisinden çok verilen mesajlar oldu.

Warsh, önceki dönemlerde sıkça kullanılan ileriye dönük yönlendirmeleri (forward guidance) azaltırken, gelecekteki faiz kararlarının tamamen ekonomik verilere bağlı olacağını vurguladı. Bu yaklaşım, yatırımcıların beklediği faiz indirimi sinyallerinin gelmemesine neden oldu.

FED içinde faiz artışı tartışması başladı

Toplantı sonrasında yayımlanan beklentiler, FED üyeleri arasında faiz indirimi konusunda güçlü bir uzlaşının bulunmadığını ortaya koydu.

Enflasyon endişesi yeniden güçleniyor

Aksine, 19 üyeden 9'u yılın geri kalanında en az bir faiz artışını desteklerken, bazı üyeler birden fazla faiz artırımı ihtimalini gündeme getirdi. Bu tablo, birkaç ay önce konuşulan faiz indirimlerinden oldukça farklı bir noktaya işaret ediyor.

FED'in daha sert bir tutum benimsemesinin arkasında yükselen enflasyon baskıları bulunuyor.