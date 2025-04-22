Trump, Fed Başkanı Powell’a yüklendi: ABD borsları sarsıldı! 93 yılın en sert nisanı kapıda
ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini sertleştirerek “Bay Çok Geç” ifadesini kullandı ve faizlerin ‘hemen’ indirilmemesi halinde ekonominin yavaşlayacağı uyarısında bulundu. Trump’ın sosyal medya üzerinden yaptığı bu çıkış, piyasalarda güçlü bir etki yarattı. Dow Jones, Nasdaq ve S&P 500 endekslerinde sert düşüşler görülürken, özellikle teknoloji hisselerinde yoğun satış dalgası yaşandı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini sertleştirerek, görevden alma sinyali verdi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enflasyondaki düşüşe dikkat çekerek, "Bay Çok Geç, büyük bir kaybeden, faiz oranlarını ‘hemen’ düşürmezse ekonomi yavaşlayacak" ifadelerini kullandı.
Dow Jones’da nisan gerilemesi
Trump’ın açıklamaları, piyasalarda sert hareketlere neden oldu. Dow Jones endeksi günü 972 puanlık düşüşle (yüzde 2,39) 38.206,64 seviyesine indi. Bu düşüşle birlikte endeks, 1932 yılından bu yana görülen en sert nisan performanslarından birine doğru ilerliyor. Nasdaq endeksi yüzde 2,45’lik kayıpla 15.887,35 puana, S&P 500 ise yüzde 2,36 gerileyerek 5.158,13 puana geriledi.
Teknoloji hisseleri baskı altında
Ekonomik görünümdeki belirsizlikler ve faiz oranlarına ilişkin beklentiler, özellikle teknoloji sektöründeki hisselerde sert satışlara yol açtı. Elektronik ve giyim gibi tüketici harcamalarına duyarlı alanlarda faaliyet gösteren şirketlerde düşüş dikkat çekti. Son yıllarda piyasalardaki yükselişe öncülük eden teknoloji devleri, bu kez satış dalgasının başını çekti. Nvidia hisseleri yüzde 4,5, Amazon yüzde 3,1, Tesla ise yüzde 5,8 oranında değer kaybetti.