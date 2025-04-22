Trump, Fed Başkanı Powell’a yüklendi: ABD borsları sarsıldı! 93 yılın en sert nisanı kapıda

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini sertleştirerek, görevden alma sinyali verdi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enflasyondaki düşüşe dikkat çekerek, "Bay Çok Geç, büyük bir kaybeden, faiz oranlarını ‘hemen’ düşürmezse ekonomi yavaşlayacak" ifadelerini kullandı.

Dow Jones’da nisan gerilemesi

Trump’ın açıklamaları, piyasalarda sert hareketlere neden oldu. Dow Jones endeksi günü 972 puanlık düşüşle (yüzde 2,39) 38.206,64 seviyesine indi. Bu düşüşle birlikte endeks, 1932 yılından bu yana görülen en sert nisan performanslarından birine doğru ilerliyor. Nasdaq endeksi yüzde 2,45’lik kayıpla 15.887,35 puana, S&P 500 ise yüzde 2,36 gerileyerek 5.158,13 puana geriledi.

Teknoloji hisseleri baskı altında

Ekonomik görünümdeki belirsizlikler ve faiz oranlarına ilişkin beklentiler, özellikle teknoloji sektöründeki hisselerde sert satışlara yol açtı. Elektronik ve giyim gibi tüketici harcamalarına duyarlı alanlarda faaliyet gösteren şirketlerde düşüş dikkat çekti. Son yıllarda piyasalardaki yükselişe öncülük eden teknoloji devleri, bu kez satış dalgasının başını çekti. Nvidia hisseleri yüzde 4,5, Amazon yüzde 3,1, Tesla ise yüzde 5,8 oranında değer kaybetti.