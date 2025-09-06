Trump, Fed başkanlığı için üç finalist ismi açıkladı!

ABD Başkanı Donald Trump, Powell'ın ardından Fed başkanlığına gelebilecek 3 finalist ismi duyurdu.

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett, Federal Rezerv Başkanı Christopher Waller ve eski Fed Başkanı Kevin Warsh'ı merkez bankası başkanı Jerome Powell'ın yerine geçecek finalistler olarak gördüğünü söyledi.

Trump, Oval Ofis'te gazetecilere “Bunların ilk üç olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Daha önce Trump, bu pozisyon için kimi seçmek istediği konusunda bazı fikirleri olduğunu, ancak mülakat sürecine bağlı kalacağını belirtmişti.

Bessent: İstemeyen tek kişi benim

Bu pozisyon için aday olduğu düşünülürken adaylıktan çekilen Hazine Bakanı Scott Bessent, cuma günü yaptığı açıklamada bu pozisyonla ilgilenmediğini yineledi. Bessent, “Bu işi istemeyen tek kişi benim” dedi.

Powell’ın başkanlık görevi mayıs ayında sona erecek ancak yerine geçecek ismin seçileceği tarih henüz net değil.