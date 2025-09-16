Trump-Fed çatışması sürüyor: Lisa Cook için verilen mahkeme kararına itiraz edilecek
Beyaz Saray sözcüsü Kush Desai, Trump yönetiminin Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook'un görevden alınmasını engelleyen mahkeme kararına itiraz edeceğini duyurdu.
Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın, Cook'u yasalara uygun bir şekilde görevden aldığını savunuyor.
Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai, kararı eleştirerek Başkan Trump'ın Fed yöneticisi Lisa Cook'u "haklı nedenle yasal olarak görevden aldığını" belirtti.
Desai, yönetimin bu karara itiraz edeceğini ve "nihai zafere ulaşmayı dört gözle beklediğini" ifade etti.
Bu durum, Trump yönetiminin Fed'deki personel değişikliklerine yönelik yetkisinin hukuki zeminde tartışılmaya devam edeceğine işaret ediyor.