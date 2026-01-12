Trump-Fed gerilimi gölgesinde Bitcoin yükseldi: Kriptoda gözler TÜFE verilerinde

Bitcoin, Pazartesi günü Asya seansında yükseliş kaydederken, küresel piyasalarda risk iştahı temkinli seyrini sürdürdü. ABD Başkanı Donald Trump ile Federal Rezerv arasında artan gerilimler ve devam eden jeopolitik belirsizlikler, yatırımcıların temkinli duruşunu korumasına neden oldu.

Bu hafta açıklanacak kritik ABD ekonomik verileri öncesinde piyasaların ihtiyatlı hareket ettiği görülürken, Bitcoin geçen haftaki seviyelerini korumayı başardı. Ancak kripto para, teknoloji hisselerinde yapay zekâ odaklı iyimserliğin tetiklediği rallinin gerisinde kaldı. Bitcoin genellikle teknoloji hisseleriyle paralel hareket etse de, son bir yılda bu korelasyonun zayıfladığı dikkat çekti.

Kripto piyasasında Bitcoin’i yukarı taşıyacak güçlü ve doğrudan bir katalizörün bulunmaması, fiyatın 2025 sonları ve 2026 başlarında genel olarak baskı altında kalmasına yol açtı. Bitcoin, Türkiye saatiyle 08.51 itibarıyla yüzde 1,5 artışla 92 bin 94 dolar seviyesine yükseldi.

Fed-Powell gerilimi risk algısını artırıyor

Bitcoin’deki yükselişin sınırlı kalmasında, ABD kaynaklı siyasi ve ekonomik riskler etkili oldu. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Fed’in genel merkez binasında devam eden renovasyon süreci nedeniyle Adalet Bakanlığı tarafından ifadeye çağrıldığını ve olası bir cezai iddianame riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Powell, soruşturmanın siyasi gerekçelerle yürütüldüğünü savunurken, Trump yönetiminin faizlerin sert şekilde düşürülmesi yönündeki baskılarına da dikkat çekti. Bu açıklamalar, ABD hisse senedi vadeli işlemlerinde satışları beraberinde getirirken, yatırımcıların altın ve diğer güvenli liman varlıklarına yönelmesine neden oldu. Piyasalarda, Trump ile Fed arasındaki gerilimin merkez bankasının bağımsızlığına zarar verebileceği endişesi öne çıkıyor. Trump’ın yakın dönemde Powell’ın halefini belirleyecek olması da bu kaygıları artırıyor.

Jeopolitik riskler gündemde

Küresel jeopolitik belirsizlikler de risk iştahını baskılayan unsurlar arasında yer aldı. Trump’ın ABD’nin Grönland üzerindeki kontrol talebini yinelemesi, Washington’un geçtiğimiz hafta Venezuela’ya yönelik müdahalesinin ardından piyasalarda endişeleri artırdı. Çin ile Japonya arasındaki diplomatik gerilim, İran’daki ülke genelinde yayılan protestolar ve Rusya-Ukrayna savaşı da yatırımcıların odağındaki başlıklar oldu.

Altcoinler TÜFE verisi öncesi sınırlı yükseldi

Kripto para piyasasının genelinde ise Bitcoin’e paralel sınırlı yükselişler görüldü. Yatırımcıların bu haftaki ana gündemini, yarın açıklanacak ABD Aralık ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisi oluşturuyor. Verinin, faiz beklentileri üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Ethereum yüzde 2 artışla 3 bin 160 dolara yükselirken, XRP yüzde 0,6 geriledi. Solana yüzde 5, Cardano yüzde 2 değer kazanırken, BNB yüzde 0,6 düşüşle negatif ayrıştı. Meme tokenler tarafında Dogecoin yüzde 0,5, $TRUMP ise yüzde 0,7 yükseldi.