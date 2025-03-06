Trump geri adım sinyalleri veriyor! Analistler şüpheli: Gümrük tarifeleri müzakere taktiği olabilir mi?

Japonya merkezli finans holdingi Nomura'nın analistleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehdit ettiği tüm gümrük vergilerini hayata geçirmesinin düşük bir ihtimal olduğunu belirtiyor.

Trump, Kanada ve Meksika’dan gelen otomobillere yönelik yüzde 25’lik gümrük vergisini bir ay süreyle erteleme kararı alarak tarifeler konusunda esneklik gösterebileceğine dair ipuçları verdi. Nomura, bu adımı Trump’ın tarifeleri bir müzakere aracı olarak kullandığının göstergesi olarak yorumladı.

Analistlere göre, ticaret gerilimleri inişli çıkışlı bir seyir izleyebilir. Trump, gümrük tarifelerini belirli hedeflere ulaşmak için bir baskı unsuru olarak kullanıyor. Bu nedenle, piyasalar zaman zaman gerilimlerin tırmandığını, zaman zaman ise yumuşadığını görebilir.

Ancak Trump’ın ilk başkanlık döneminde de ticaret savaşlarını tırmandırmaya istekli olduğunu hatırlatan analistler, küresel piyasaların zayıfladığı ve oynaklığın arttığı durumlarda bile ticari çatışmaların devam edebileceğini vurguladı.

Nomura, mevcut durumu değerlendirerek, ticaret müzakerelerinde ani bir çözüm beklemenin fazla iyimser olabileceğini belirtti. Analistlere göre, Trump’ın şu ana kadarki adımları, ticaret gerilimlerinin hızlı bir şekilde sonlanacağına dair beklentileri azaltıyor.

Önümüzdeki süreçte, Trump yönetiminin ticaret politikalarındaki değişimler, küresel piyasalarda volatilitenin yönünü belirleyen ana unsurlardan biri olmaya devam edecek.